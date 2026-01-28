  1. Clients Privés
Slalom de Schladming Loïc Meillard sur sa lancée dans la nuit autrichienne

ATS

28.1.2026 - 18:48

Loïc Meillard pourra viser la gagne lors du slalom Coupe du monde nocturne de Schladming. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a en effet signé le troisième temps de la première manche.

Loïc Meillard pourra viser la gagne lors du slalom Coupe du monde nocturne de Schladming.
Loïc Meillard pourra viser la gagne lors du slalom Coupe du monde nocturne de Schladming.
AP

Keystone-SDA

28.01.2026, 18:48

28.01.2026, 19:38

Excellent sur le haut du parcours puisqu'il était en tête lors des deux premiers secteurs, le champion du monde a cependant un peu faibli sur la fin. Il a concédé 0''44 sur Atle Lie McGrath et 0''29 sur Henrik Kristoffersen.

Les deux Norvégiens ont parfaitement exploité leurs petits dossards, McGrath étant parti avec le no1 devant son compatriote et Meillard. Celui-ci s'est imposé mardi en géant à Schladming et qui peut donc espérer un doublé.

Géant de Schladming. Une nuit de maîtrise : Meillard roi du géant nocturne !

Géant de SchladmingUne nuit de maîtrise : Meillard roi du géant nocturne !

Deuxième Suisse le mieux classé, le Genevois Tanguy Nef (11e) accuse un retard de 1''23 sur le leader. Cela a été moins bien pour le Valaisan Daniel Yule (22e), qui a perdu 2''42. Un quatrième Helvète sera en finale, soit le Valaisan Ramon Zenhäusern (29e), à 2''82 de McGrath.

La deuxième manche se courra dès 20h45.

Archive sur Loïc Meillard

Loïc Meillard : «Énervé de ne pas avoir réussi à montrer le ski que je sais faire»

Loïc Meillard : «Énervé de ne pas avoir réussi à montrer le ski que je sais faire»

Très frustré par sa 4ème place au slalom de Wengen, lui qui avait terminé la première manche à la deuxième place, Loïc Meillard dit n'avoir «pas trouvé le rythme, pas trouvé le rail».

18.01.2026

