Une semaine après avoir ouvert leur saison à Levi, les slalomeurs et slalomeuses se retrouvent à Gurgl samedi et dimanche. L'équipe de Suisse tentera d'y cueillir son premier succès de l'hiver.

Les Helvètes ont brillé sur la neige finlandaise, même si la victoire est revenue à Mikaela Shiffrin et à Clément Noël. Loïc Meillard a décroché un probant 3e rang pour effacer sa désillusion de Sölden, où il avait dû déclarer forfait à la dernière minute en raison de douleurs au dos.

Ce podium, le seul pour la Suisse en quatre courses disputées dans cette Coupe du monde 2024/25, constitue forcément un soulagement pour le skieur d'Hérémence. Et celui-ci a une revanche à prendre à Gurgl, où il avait connu l'élimination un an plus tôt en deuxième manche après avoir signé le 4e chrono sur le premier parcours.

Brillant 5e à Levi où il a signé son meilleur résultat à ce niveau pour relancer sa carrière après une saison compliquée, Tanguy Nef voudra pour sa part confirmer cet exploit. Quant à Daniel Yule et à Ramon Zenhäusern, ils auront à coeur de se racheter après avoir terminé hors du top 15 en Finlande une semaine plus tôt.

Les Autrichiens, qui sont également en quête d'une première victoire cet hiver, retrouvent avec plaisir une piste sur laquelle ils avaient signé un triplé l'an dernier (Feller 1er, Schwarz 2e, Matt 3e). Détenteur du petit Globe de la discipline, Manuel Feller voudra faire oublier son élimination en 2e manche à Levi.

Shiffrin pour un 99e succès

En lice samedi, les dames découvriront quant à elles la piste de Gurgl. Mikaela Shiffrin lorgne un 99e succès sur le Cirque blanc, une semaine après s'être imposée à Levi. Victorieuse de cinq des six derniers slaloms disputés en Coupe du monde, l'Américaine est forcément la femme à battre en Autriche.

Respectivement 5e et 7e en Laponie, Camille Rast et Mélanie Meillard chercheront pour leur part à confirmer leur bonne forme automnale. Wendy Holdener (16e à Levi pour son retour aux affaires dans sa discipline fétiche) et Michelle Gisin (22e du géant de Sölden et 24e à Levi) visent quant à elles le top 15.

