Kalle Koblet dans l’aire d’arrivée, ici à Saint-Moritz, en 2024 (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Kalle Koblet a été le meilleur Suisse lors de l'étape de Coupe du monde de Dongbeiya. Eliminé en demi-finale, le Zurichois de 28 ans a terminé 2e de la petite finale pour finalement se classer 6e, son meilleur résultat de l'hiver. Valerio Jud, l'autre Suisse engagé en Chine, n'a pas passé le cap des qualifications.

Chez les femmes, Sina Siegenthaler, seule Suissesse qualifiée pour la phase finale, a terminé assez loin du podium avec sa 10e place. La Bernoise a échoué dès les quarts de finale.

En saut à ski

En l'absence de Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth et Felix Trunz ont respectivement terminé 20e et 23e de la première épreuve de l'étape de Coupe du monde de Sapporo, remportée sans surprsie par le Slovène Domen Prevc.

Avec ce résultat, Felix Trunz prend une option sur la participation aux JO de Milan (6-22 février), lui qui lutte avec Simon Ammann, Juri Kesseli et Killian Peier pour le troisième billet olympique.