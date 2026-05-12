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Changement chez Swiss-Ski Le chef de l’équipe féminine de vitesse passe au... skicross

ATS

12.5.2026 - 11:04

Stefan Abplanalp a été nommé entraîneur en chef du skicross suisse, succédant à Enrico Vetsch. Il était jusqu'à présent responsable du groupe de vitesse de ski alpin chez les femmes.

Stefan Abplanalp (ici avec Malorie Blanc) a été nommé entraîneur en chef du skicross suisse
Stefan Abplanalp (ici avec Malorie Blanc) a été nommé entraîneur en chef du skicross suisse
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.05.2026, 11:04

«Nous attendons de Stefan Abplanalp de nouvelles impulsions», déclare dans le communiqué de Swiss Ski Sacha Giger, directeur du freestyle, du snowboard et du télémark à Swiss-Ski. «Stefan a le don de transmettre à ses équipes son énergie positive et son enthousiasme. Nous sommes convaincus que cette équipe sous la conduite de Ralph Pfäffli (directeur sportif du skicross et snowboard) et avec Stefan Abplanalp comme entraîneur en chef poursuivra sur la voie du succès qu'il connaît depuis de nombreuses années.»

Swiss Ski mène une collaboration qui a fait ses preuves entre skicross et ski alpin. Cela se manifeste au niveau de la recherche, du développement, de la formation, de l'échange de talents et du partage de connaissances. C'est dans cet esprit que s'inscrit la nomination d'Abplanalp, qui a forgé sa réputation dans le ski alpin.

Ski alpin. Du changement pour Corinne Suter, Malorie Blanc et Cie

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«J'ai depuis de nombreuses années de bons contacts avec l'équipe de skicross. Je suis stimulé à l'idée de transmettre mon savoir et mon expérience au service de ce sport», dit l'intéressé.

Son prédécesseur Enrico Vetsch quitte son poste de sa propre initiative. Il avait émis le souhait de longue date d'arrêter au terme du cycle olympique qui s'est clos à Milan/Cortina. Le Grison entend passer davantage de temps avec sa famille se réorienter professionnellement.

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