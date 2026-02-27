Suivez la descente dames en direct

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Soldeu LIVE : suivez la descente dames

Nicolas Larchevêque

27.2.2026

Pour ses premières courses après les Jeux olympiques de Milan Cortina, la Coupe du monde féminine de ski alpin fait halte ce week-end à Soldeu. Avant deux super-G samedi et dimanche, une descente est au programme ce vendredi dans la station andorrane, où Malorie Blanc et ses coéquipières auront à cœur de redresser la barre après des JO en demi-teinte.

La descente dames de Soldeu est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 11h00.

Rédaction blue Sport

27.02.2026, 10:50

Descente de Soldeu. Emma Aicher pour se rapprocher de Lindsey Vonn

Descente de SoldeuEmma Aicher pour se rapprocher de Lindsey Vonn

Descente de Soldeu

  • Liveticker
    Nouvelles contributions
  • Liveticker terminé

  • L’ordre de départ des skieuses suisses :

    Corinne Suter (dossard no 4), Malorie Blanc (5), Janine Schmitt (18), Delia Durrer (24), Priska Ming-Nufer (29), Jasmina Suter (39), Jasmin Mathis (40), Joana Hählen (41) et Daria Zurlinden (50).

    • Montre plus

FIS Ski alpin : Coupe du monde: Soldeu : Descente (F)
live
FIS Ski alpin : Coupe du monde: Soldeu : Descente (F)

ve 27.02. 10:54 - 12:15 ∙ RTS 2 ∙ 81 min

Regarder avec tv.blue.ch
Ski alpin. Le point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses

Ski alpinLe point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses

Conte de fées. Emma Aicher est une skieuse «unique»

Conte de féesEmma Aicher est une skieuse «unique»

JO 2026 - Ski alpin. Magnifique histoire ! Federica Brignone se pare d’or en super-G

JO 2026 - Ski alpinMagnifique histoire ! Federica Brignone se pare d’or en super-G

JO 2026 - Ski alpin. Johnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

JO 2026 - Ski alpinJohnson au septième ciel, Vonn à terre : l’or de la descente aux USA

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Suivez la descente dames en direct
Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»