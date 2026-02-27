Suivez la descente dames en direct

Pour ses premières courses après les Jeux olympiques de Milan Cortina, la Coupe du monde féminine de ski alpin fait halte ce week-end à Soldeu. Avant deux super-G samedi et dimanche, une descente est au programme ce vendredi dans la station andorrane, où Malorie Blanc et ses coéquipières auront à cœur de redresser la barre après des JO en demi-teinte.

La descente dames de Soldeu est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 11h00.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

L’ordre de départ des skieuses suisses : Corinne Suter (dossard no 4), Malorie Blanc (5), Janine Schmitt (18), Delia Durrer (24), Priska Ming-Nufer (29), Jasmina Suter (39), Jasmin Mathis (40), Joana Hählen (41) et Daria Zurlinden (50). Montre plus

