Suivez la descente dames en direct

Pour ses premières courses après les Jeux olympiques de Milan Cortina, la Coupe du monde féminine de ski alpin fait halte ce week-end à Soldeu. Avant deux super-G samedi et dimanche, une descente est au programme ce vendredi dans la station andorrane, où Malorie Blanc et ses coéquipières auront à cœur de redresser la barre après des JO en demi-teinte.
La descente dames de Soldeu est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 11h00.
Descente de Soldeu
Liveticker
Liveticker terminé
L’ordre de départ des skieuses suisses :
Corinne Suter (dossard no 4), Malorie Blanc (5), Janine Schmitt (18), Delia Durrer (24), Priska Ming-Nufer (29), Jasmina Suter (39), Jasmin Mathis (40), Joana Hählen (41) et Daria Zurlinden (50).
ve 27.02. 10:54 - 12:15 ∙ RTS 2 ∙ 81 min