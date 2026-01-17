Suivez la descente du Lauberhorn en direct

La Coupe du monde masculine de ski alpin se poursuit ce week-end à Wengen avec les traditionnelles courses du Lauberhorn. Après le super-g de vendredi, place à la mythique descente ce samedi. Marco Odermatt, Franjo von Allmen et leurs compatriotes tenteront de conserver l’invincibilité suisse dans la discipline devant leur public.

La descente messieurs de Wengen est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 12h30.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Descente de Wengen

Descente de Wengen
sa 17.01. 12:00 - 13:45 ∙ RTS 2

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses Avant d'affronter le Lauberhorn ce week-end, les skieurs suisses Marco Odermatt, Justin Murisier et Franjo von Allmen se sont confiés aux médias. Tous s'accordent sur un point, Wengen a quelque chose de spécial. 15.01.2026