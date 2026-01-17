Suivez la descente du Lauberhorn en direct

  1. Clients Privés
Wengen LIVE : suivez la descente messieurs

Nicolas Larchevêque

17.1.2026

La Coupe du monde masculine de ski alpin se poursuit ce week-end à Wengen avec les traditionnelles courses du Lauberhorn. Après le super-g de vendredi, place à la mythique descente ce samedi. Marco Odermatt, Franjo von Allmen et leurs compatriotes tenteront de conserver l’invincibilité suisse dans la discipline devant leur public.

La descente messieurs de Wengen est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 12h30.

Rédaction blue Sport

17.01.2026, 12:20

Wengen. Marco Odermatt pour poursuivre une autre série sur le Lauberhorn

WengenMarco Odermatt pour poursuivre une autre série sur le Lauberhorn

Descente de Wengen

FIS Ski alpin : Coupe du monde: Wengen : Descente (H)
FIS Ski alpin : Coupe du monde: Wengen : Descente (H)

sa 17.01. 12:00 - 13:45 ∙ RTS 2 ∙ 105 min

Regarder avec tv.blue.ch
Patrice Morisod. «Avant, on avait pas mal de soucis avec les chiens fous, mais ils se sont calmés»

Patrice Morisod«Avant, on avait pas mal de soucis avec les chiens fous, mais ils se sont calmés»

Alexis Monney. «Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»

Alexis Monney«Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»

Sécurité après Crans-Montana. «Tous les établissements contrôlés à Wengen présentaient des défauts»

Sécurité après Crans-Montana«Tous les établissements contrôlés à Wengen présentaient des défauts»

Wengen. Entre hauts et bas, Monney rêve d’arriver en bas… en haut du podium

WengenEntre hauts et bas, Monney rêve d’arriver en bas… en haut du podium

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

Avant d'affronter le Lauberhorn ce week-end, les skieurs suisses Marco Odermatt, Justin Murisier et Franjo von Allmen se sont confiés aux médias. Tous s'accordent sur un point, Wengen a quelque chose de spécial.

15.01.2026

Justin Murisier : «Ça serait arrogant de dire que je n’ai pas envie d'aller aux Jeux, mais...»

Justin Murisier : «Ça serait arrogant de dire que je n’ai pas envie d'aller aux Jeux, mais...»

Alors qu’à moins d’un mois des Jeux olympiques de Milan Cortina il n’a encore rempli aucun critère de sélection, Justin Murisier s’est exprimé sur sa situation à la veille des courses du Lauberhorn.

15.01.2026

