Sara Hector a signé sa septième victoire en Coupe du monde en remportant le géant de Kranjska Gora. La Suédoise prend ainsi la tête du général ainsi que celle du classement de la discipline. Meilleure Suissesse samedi, Lara Gut-Behrami a terminé 6e, alors que Camille Rast s'est classée 8e.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Largement en tête après le premier tracé (1''13 d'avance sur Lara Colturi), Sara Hector a parfaitement maîtrisé son sujet en deuxième manche pour s'imposer avec une marge de 1''42 sur la jeune Albanaise (18 ans). La Suédoise avait déjà connu les joies de la victoire à la fin novembre à Killington, en géant déjà.

Le podium est complété par Alice Robinson, qui a lâché 1''52 au final. Cinquième le matin, Lara Gut-Behrami n'a donc pas su profiter d'un second parcours piqueté pour elle par son entraîneur et père, Pauli Gut. La Tessinoise, qui a concédé 2''11 sur Sara Hector, obtient néanmoins son meilleur résultat de l'hiver en géant.

Rast du 15e au 8e rang

Désormais ex-leader du classement général, Camille Rast a quant à elle montré un visage plus conquérant en deuxième qu'en deuxième manche sur la neige slovène. La Valaisanne a grappillé sept places pour terminer 8e (à 2''67), retrouvant le top 10 en géant après sa décevante 17e place de Semmering.

Wendy Holdener, probante 10e sur un premier parcours très tournant, n'a en revanche pas confirmé sur le second tracé. La Schwytzoise a reculé au 18e rang final, signant néanmoins son deuxième top 20 de l'hiver dans la discipline.

Quatrième et dernière Suissesse qualifiée pour cette deuxième, Michelle Gisin n'a pu faire mieux que 26e. L'Obwaldienne, qui s'est mise en pause entre Noël et Nouvel An et avait zappé les courses de Semmering, est toujours en quête d'un premier top 15 dans une discipline technique cet hiver.