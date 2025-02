Lara Gut-Behrami en restera à neuf médailles aux Mondiaux. A l'occasion du géant des Championats du monde de Saalbach, la Tessnoise a terminé 5e à 0'06 du bronze, alors que Federica Brignone s'est couverte d'or.

Il n'a pas manqué grand-chose à Lara Gut-Behrami pour clore son livre des Championnats du monde sur une note très positive. Six centièmes au final. La championne du monde 2021 avait conservé toutes ses chances de podium en prenant la 4e place à l'issue du tracé matinal, piqueté par son papa, à 0''16 du podium.

«J'ai essayé de faire de mon mieux, mais j'ai fait des fautes qui m'ont coûté cher, a lâché Lara Gut-Behrami. A la fin, je suis quand même contente parce que j'étais au départ et que c'est papa qui a tracé la manche. C'était génial comme dernière course.»

13e de la seconde manche, la skieuse de Comano a très bien fini, mais il a manqué des poussières de temps. Elle a ainsi échoué à 0''05 de Thea Louise Stjernesund, en tête avant son passage. La Norvégienne n'a de son côté pas pu contenir ses larmes, puisque la médaille de bronze, décrochée par l'Américaine Paula Moltzan, lui échappe pour un centième!

Brignone, l'ancienne qui brille

Terriblement solide en remportant les deux manches avec autorité, Federica Brignone a obtenu sa deuxième médaille dans ces joutes après l'argent en Super-G. L'Italienne prend date à un an des JO de Milan/Cortina avec ce deuxième sacre mondial, elle qui avait remporté l'or du combiné en 2023.

Elle bat aussi au passage le record de la plus «vieille» championne du monde de l'histoire. La Valdôtaine fêtera ses 35 ans en juillet. Federica Brignone a battu Alice Robinson (2e), première Néo-Zélandaise médaillée aux Mondiaux, et l'Américaine Paula Moltzan, déjà 3e du dernier géant de Coupe du monde à Plan de Corones.

Larguées à plus de trois secondes en première manche, les trois autres Suissesses en lice ont par ailleurs fini hors du top 10. Si la Valaisanne Camille Rast, 13e le matin, a relevé la tête en remontant au 11e rang, Wendy Holdener et Michelle Gisin ont sombré au-delà de la 20e place.

«Je suis passé à côté de ma première manche et j'ai réussi à me ressaisir en deuxième, a expliqué la Vétrozaine. Federica et Alice nous ont fait une sacrée démonstration sur cette neige. En géant, je suis dans le top 15 et je vais tenter de le rester. Mais aujourd'hui il n'y avait que les médailles qui comptaient. Je n'y étais pas, mais ce n'est pas grave. J'ai été un peu perturbée par le fait que Lara Colturi a été malade avant la première manche et je n'ai pas réussi à manger avant la deuxième reconnaissance. J'apprends.»