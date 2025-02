Le jour de gloire de Loïc Meillard en slalom !

Loïc Meillard a conclu de la plus belles de manières les Mondiaux de Saalbach pour la Suisse. Le skieur d'Hérémence a remporté l'or en slalom dimanche pour apporter une 13e médaille à la délégation helvétique.

Loïc Meillard a parachevé de la plus belles de manières les Mondiaux de Saalbach pour la Suisse. ats

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Au lendemain du doublé féminin avec Camille Rast et Wendy Holdener, Loïc Meillard est lui aussi devenu champion du monde de slalom. A 28 ans, il décroche ainsi sa sixième médaille mondiale, la troisième dans ces joutes après le bronze en géant et l'or en combiné par équipes obtenu avec Franjo von Allmen).

Deuxième de la première manche à 0''19 du Français Clément Noël, Loïc Meillard a su garder les nerfs solides en début d'après-midi dans la station autrichienne. Tout le contraire du champion olympique, qui a craqué et enfourché dans le bas du second tracé pourtant piqueté par son entraîneur. L'argent est revenu au Norvégien Atle Lie McGrath, et le bronze à l'Allemand Linus Strasser.

13 médailles

Avec cette médaille d'or, le Valaisan d'origine neuchâteloise a mis fin à 75 ans de disette helvétique aux Championnats du monde. Le dernier sacre en slalom remontait à 1950, à Aspen (Georges Schneider). Depuis, les slalomeurs suisses n'avaient cueilli que trois breloques entre les piquets serrés. La dernière en date: Silvan Zurbriggen en 2003.

La délégation suisse boucle ainsi ces Mondiaux avec un bilan final de 13 médailles (5 en or, 5 en argent et 3 en bronze), à une médaille du record de Crans-Montana en 1987 (14 médailles).

Septième de la première manche avec plus d'une seconde et demie de retard sur Noël, Tanguy Nef a perdu deux rangs lors de la deuxième manche, tandis que Marc Rochat a terminé à la 16e place. Quant à Daniel Yule, il a été éliminé sur le deuxième tracé, comme lors du combiné par équipes.