Val di Fassa LIVE : suivez le super-G dames

Nicolas Larchevêque

8.3.2026

La Coupe du monde féminine de ski alpin fait halte au Val di Fassa pour un week-end dédié à la vitesse. Après les deux descente de vendredi et samedi, un super-G est au programme ce dimanche en Italie. Corinne Suter, qui a renoué avec la victoire la semaine dernière à Soldeu, et les autres Suissesses parviendront-elles à se mettre en valeur ?

Le super-G dames au Val di Fassa est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 10h45.

Rédaction blue Sport

08.03.2026, 10:35

Soldeu. 1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

Soldeu1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

Super-G de Val di Fassa

live
FIS Ski alpin : Coupe du monde: Val di Fassa : Super G (F)

di 08.03. 10:35 - 12:05 ∙ RTS 2 ∙ 90 min

Regarder avec tv.blue.ch
Soldeu. Le second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium, Blanc «en colère»

SoldeuLe second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium, Blanc «en colère»

Soldeu. Incandescente, Corinne Suter récidive avec un podium en super-G !

SoldeuIncandescente, Corinne Suter récidive avec un podium en super-G !

«Mon corps me fait souffrir». Ski alpin : Federica Brignone met prématurément fin à sa saison

«Mon corps me fait souffrir»Ski alpin : Federica Brignone met prématurément fin à sa saison

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

