La Coupe du monde féminine de ski alpin fait halte au Val di Fassa pour un week-end dédié à la vitesse. Après les deux descente de vendredi et samedi, un super-G est au programme ce dimanche en Italie. Corinne Suter, qui a renoué avec la victoire la semaine dernière à Soldeu, et les autres Suissesses parviendront-elles à se mettre en valeur ?

Le super-G dames au Val di Fassa est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 10h45.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Super-G de Val di Fassa

live FIS Ski alpin : Coupe du monde: Val di Fassa : Super G (F) di 08.03. 10:35 - 12:05 ∙ RTS 2 ∙ 90 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch

