Ski alpin LIVE : avant la nouvelle saison, les étoiles suisses répondent aux médias

Gregoire Galley

1.10.2025

A l’occasion de la journée des médias de Swiss Ski, les meilleurs skieurs helvétiques prennent le temps de répondre aux journalistes du côté de Dübendorf ce mercredi. blue Sport et Keystone-ATS vous proposent de suivre ces conférences de presse tout au long de la journée.

Rédaction blue Sport

01.10.2025, 08:00

01.10.2025, 11:15

Le programme de la journée :

  • 8:00 Luca Arni,
  • 8:50 Daniel Yule,
  • 9:15 Malorie Blanc,
  • 9:35 Lara Gut-Behrami,
  • 10:05 Marc Rochat,
  • 10:35 Alexis Monney,
  • 11:00 Justin Murisier,
  • 11:25 Franjo von Allmen,
  • 11:50 Camille Rast,
  • 13:10 Marco Odermatt,
  • 13:40 Michelle Gisin,
  • 14:05 Arnaud Boisset,
  • 15:00 Loïc Meillard,
  • 15:30 Corinne Suter,
  • 15:55 Mélanie Meillard,
  • 16:20 Niels Hintermann
Vidéo sur le ski alpin suisse

Les skieurs suisses se préparent pour la saison à venir

Les skieurs suisses se préparent pour la saison à venir

Wendy Holdener, Marco Odermatt, Daniel Yule Cie se préparent : la saison de ski approche à grands pas. À Dübendorf (ZH), les athlètes de Swiss-Ski sont venus chercher leurs vêtements et leur équipement pour l'hiver à venir.

30.09.2025

