A l’occasion de la journée des médias de Swiss Ski, les meilleurs skieurs helvétiques prennent le temps de répondre aux journalistes du côté de Dübendorf ce mercredi. blue Sport et Keystone-ATS vous proposent de suivre ces conférences de presse tout au long de la journée.
Le programme de la journée :
- 8:00 Luca Arni,
- 8:50 Daniel Yule,
- 9:15 Malorie Blanc,
- 9:35 Lara Gut-Behrami,
- 10:05 Marc Rochat,
- 10:35 Alexis Monney,
- 11:00 Justin Murisier,
- 11:25 Franjo von Allmen,
- 11:50 Camille Rast,
- 13:10 Marco Odermatt,
- 13:40 Michelle Gisin,
- 14:05 Arnaud Boisset,
- 15:00 Loïc Meillard,
- 15:30 Corinne Suter,
- 15:55 Mélanie Meillard,
- 16:20 Niels Hintermann