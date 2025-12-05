  1. Clients Privés
Beaver Creek Super-G morose pour les Suisses, Kriechmayr tire son épingle du jeu

ATS

5.12.2025 - 21:21

Les Suisses n'ont pas brillé lors du Super-G de Beaver Creek. Marco Odermatt a terminé 5e d'une course écrasée par l'Autrichien Vincent Kriechmayr.

Marco Odermatt a manqué son Super-G
Marco Odermatt a manqué son Super-G
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 21:21

05.12.2025, 21:54

Pas de 49e victoire en Coupe du monde pour Marco Odermatt. Trois fois vainqueur sur la Birds of Prey dans la discipline (2019, 2021 et 2024), on imaginait volontiers le patron du ski mondial aller chercher un nouveau podium. Mais après avoir totalement raté son haut de parcours, le skieur d'Hergiswil a dû vite déchanter. C'était même à se demander si le chronomètre n'était pas défaillant!

Ski alpin. Retrouvez le calendrier complet de la saison 2025/26

Ski alpinRetrouvez le calendrier complet de la saison 2025/26

Même sentiment à l'occasion du passage de Vincent Kriechmayr qui a réalisé un premier secteur de rêve et qui a pu «siffloter» sur la suite du tracé. L'Autrichien a enlevé son 19e succès en Coupe du monde, le 10e dans la discipline. Le Norvégien Fredrik Moeller, 2e à 0''56, fut le seul à régater. Et encore. Un autre Autrichien, Raphael Haaser, complète le podium à 1''03.

Rogentin correct

Stefan Rogentin a proposé à peu près la même performance que la veille en descente pour une correcte 8e place. Alexis Monney a été moins inspiré avec son 17e rang provisoire. Juste devant le Fribourgeois, on retrouve Justin Murisier qui a dû attendre de très longues minutes avant de s'élancer.

Beaver Creek. Irrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !

Beaver CreekIrrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !

Parti dans des conditions difficiles, Franjo von Allmen n'a pas rallié l'arrivée. Le champion du monde de descente a chuté de manière assez violente dans les filets. Heureusement, son airbag s'est ouvert et il a pu se relever. La course a ensuite été interrompue de longues minutes. Loïc Meillard a lui aussi abandonné.

La chute de Franjo von Allmen

Heftiger Sturz von Franjo von Allmen in Beaver Creek

Heftiger Sturz von Franjo von Allmen in Beaver Creek

Bei immer schlechter werdenden Bedingungen startet Franjo von Allmen als 14. in den Super-G von Beaver Creek – und stürzt kurz darauf heftig.

05.12.2025

