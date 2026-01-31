Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super-G de Crans-Montana Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !

ATS

31.1.2026 - 12:09

Magnifique Malorie Blanc. La Valaisanne a remporté le Super-G de Coupe du monde à Crans-Montana et signé sa première victoire à ce niveau.

Keystone-SDA

31.01.2026, 12:09

31.01.2026, 14:01

Des cris de joie, un public qui gronde, des drapeaux qui s'agitent et une Malorie Blanc les bras au ciel. Devant son public, dont plus de 200 membres de son fans club, la skieuse d'Ayent s'est sentie pousser des ailes. Très rapide sur le haut, Malorie Blanc n'a pas fait tout tout juste, mais cela a suffi. «Je fonctionne à l'instinct, a réagi la Valaisanne au micro de la RTS. Je savais que sur cette piste, il n'y aurait pas besoin de faire la course parfaite pour gagner.»

Super-G de Crans-Montana. Après la débâcle de la descente, les dames repartent au combat

Super-G de Crans-MontanaAprès la débâcle de la descente, les dames repartent au combat

Brillante deuxième de la descente de St-Anton, la Valaisanne a devancé Sofia Goggia de 0''18 et Breezy Johnson de 0''36. Elle a eu quelques chaleurs, notamment lorsque Laura Pirovano est descendue avec un meilleur temps intermédiaire dans le dernier mur. Mais l'Italienne a manqué l'avant-dernière porte.

Sofia Goggia : «Je suis contente que les JO approchent»

Sofia Goggia : «Je suis contente que les JO approchent»

2ème du super-G de Crans-Montana, l'italienne Sofia Goggia est satisfaite et se sent bien sur les skis, à l'approche des JO dans son pays.

31.01.2026

Corinne Suter loin

Les autres Suissesses sont bien plus loin. Jasmina Suter a pris la 16e place. Pour Corinne Suter, cette course était l'occasion d'accumuler des kilomètres après avoir manqué un mois de compétition en raison d'une blessure. Sans une faute sur le bas qui lui a fait perdre de la vitesse, la Schwytzoise aurait certainement fait mieux que son 23e rang. Trois autres Helvètes ont marqué quelques points: Priska Ming-Nufer (28e), ainsi que le duo Janine Schmitt/Joana Hählen, 29es ex aequo.

Victime d'une grosse chute vendredi lors de la descente finalement annulée après son passage dans les filets, Lindsey Vonn n'a logiquement pas pris le départ à une semaine de la descente olympique, son principal objectif.

Fiasco à Crans-Montana. La descente annulée après six concurrentes et plusieurs chutes !

Fiasco à Crans-MontanaLa descente annulée après six concurrentes et plusieurs chutes !

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !
Course-poursuite à Bulle : un conducteur de 14 ans interpellé
Une femme de 26 ans retrouvée morte dans un appartement à St-Gall
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions
Crans-Montana: l’aide financière urgente de 10'000 francs par victime n’a pas encore été versée
Au bout d’une lutte de tranchées, Rybakina sacrée championne !