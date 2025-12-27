  1. Clients Privés
Livigno Éternel favori, Odermatt est encore l'homme à battre

ATS

27.12.2025 - 04:00

La Coupe du monde reprend ses droits samedi après la courte pause de Noël. Les messieurs en découdront à Livigno lors d'un super-G, alors que les dames seront en lice à Semmering pour un géant.

Marco Odermatt sera forcément l'homme à battre dans le super-G de Livigno
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.12.2025, 04:00

27.12.2025, 08:11

Privé de victoire dans ses trois dernières sorties (super-G puis deuxième descente de Val Gardena, géant d'Alta Badia), Marco Odermatt est évidemment l'homme à battre à Livigno. La station italienne, qui sera à l'honneur lors des JO 2026, accueille pour la première fois la Coupe du monde de ski alpin.

Val Gardena. Von Allmen et Odermatt frappent un grand coup et signent un doublé suisse !

Val GardenaVon Allmen et Odermatt frappent un grand coup et signent un doublé suisse !

«Odi» vise un 51e succès sur le Cirque blanc pour la dernière course masculine de l'année. Le Nidwaldien a l'occasion de conforter sa 1re place au classement de la discipline, où son avance sur son premier poursuivant Vincent Kriechmayr n'est que de 16 unités, ainsi qu'au général où sa marge sur son dauphin Timon Haugan est de 445 points.

Marco Odermatt aura ensuite l'occasion de recharger pleinement ses batteries: sa course suivante est prévue le 10 janvier à Adelboden, en géant. La pause sera plus courte pour les slalomeurs, qui seront quant à eux en lice le 7 janvier à Madonna di Campiglio.

Rast vise le podium

Le programme des femmes est plus chargé dans les jours à venir. Elles disputeront samedi à Semmering leur cinquième géant de la saison, pour un nouvel épisode du duel Julia Scheib/Alice Robinson. L'Autrichienne et la Néo-Zélandaise ont chacune fêté deux succès cet hiver dans la discipline.

Slalom de Courchevel. Camille Rast deuxième derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin

Slalom de CourchevelCamille Rast deuxième derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin

Les Suissesses espèrent avant tout briller dimanche à Semmering, en slalom. Mais la championne du monde de slalom Camille Rast monte également en puissance en géant: la Valaisanne reste sur deux 4es places dans la discipline au Mont-Tremblant, après avoir terminé 5e à Copper Mountain.

Le skieur parfait de Justin Murisier

Le skieur parfait de Justin Murisier

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le Valaisan Justin Murisier «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

