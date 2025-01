Lara Gut-Behrami privée de podium dans un super-G riche en surprises

L'Américaine Lauren Macuga a créé la surprise dimanche en remportant le super-G de St-Anton devant l'Autrichienne Stephanie Venier et l'Italienne Federica Brignone. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a terminé à la 5e place, juste derrière Lindsey Vonn. 2e de la descente samedi, la Valaisanne Malorie Blanc a confirmé en prenant une belle 9e place.

Keystone-SDA, ATS ATS

Un premier podium pour Lauren Macuga n'aurait pas été complètement inattendu au vu de la progression de l'Américaine de 22 ans cette saison. Mais de là à l'imaginer écraser une course comme lors de ce super-G autrichien, il y avait un pas que beaucoup auraient été frileux à franchir.

La skieuse de Park City (Utah), qui avait réalisé le meilleur résultat de sa carrière lors de la descente de Beaver Creek le 14 décembre (4e), a fait une course parfaite dans le Tyrol. Elle a signé le meilleur temps dans la quasi-totalité des secteurs, profitant également d'une visibilité légèrement meilleure que les premières concurrentes à s'élancer.

Elle a relégué Stephanie Venier à 68 centièmes et Federica Brignone, victorieuse de sa première descente la veille, à 92 centièmes. Toutes les autres skieuses ont terminé au-delà de la seconde.

«Je n'y crois toujours pas! J'essayais juste de skier le plus proprement possible, mais j'avais l'impression d'être en retard. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé», a-t-elle réagi au micro de la SRF. «Les conditions n'étaient pas faciles. La piste était un peu bosselée, mais j'ai eu de la chance que le soleil soit sorti pour moi», a ajouté la jeune Américaine.

Gut-Behrami leader

Cinquième à 1''26, Lara Gut-Behrami a vu une Lindsey Vonn qui continue de monter en puissance lui chiper la 4e place pour deux petits centièmes. Mais la Tessinoise, deuxième des deux premiers super-G de l'hiver, s'empare malgré tout du dossard rouge de la spécialité, profitant de la contre-performance de l'Autrichienne Cornelia Hütter (23e, +2''22) et de l'élimination de l'Italienne Sofia Goggia.

Exigeante, la détentrice du gros globe de cristal ne se satisfaisait toutefois pas de cette 5e place. «Ca ne va tout simplement pas comme je le voudrais en ce moment. Je ne skie pas trop mal, mais à chaque course, je commets une erreur de trop», a-t-elle déclaré à la SRF.

Malorie Blanc 9e

Avec deux autres skieuses dans le top 10, les Suissesses ont réussi une bonne performance d'ensemble. Corinne Suter a signé son meilleur résultat de l'hiver en prenant le 8e rang (+1''76). Et au lendemain de sa formidable 2e place en descente, la Valaisanne Malorie Blanc s'est classée 9e, à 1''80 de Macuga, malgré son dossard 33.

Jasmina Suter (19e, +2''10), Joana Hählen (20e, +2''12), Priska Ming-Nufer (25e, +2''75) et Michelle Gisin (27e, +3''05) ont terminé dans le top 30. Delia Durrer (31e, +3''32) et Stephanie Jenal (32e, +3''39) ont fini un peu plus loin.