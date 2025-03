Les Autrichiens ont dominé le Super-G des finales de la Coupe du monde à Sun Valley. Lukas Feurstein a devancé Raphael Haaser, alors que Franjo von Allmen a terminé 3e.

Keystone-SDA ATS

Il a fallu attendre la dernière course de vitesse de la saison pour voir l'Autriche se placer devant la Suisse. Un rare doublé avec la première victoire de Lukas Feurstein, qui ne comptait qu'un podium lors du Super-G de Beaver Creek. Visiblement, l'homme apprécie la neige américaine.

Les Suisses ont réalisé un tir groupé derrière leurs meilleurs ennemis. Sur un tracé censé être plus favorable aux géantistes, Franjo von Allmen a prouvé qu'il était vraiment un skieur complet. Le chien fou de Boltigen a attaqué du haut en bas pour échouer à 0''42 de Feurstein. Derrière le Bernois, on retrouve les cadors Stefan Rogentin, dauphin de la discipline, et Marco Odermatt, vainqueur du globe.

Odermatt moins incisif

Marco Odermatt devra peut-être attendre le géant des finales pour signer son 46e succès en Coupe du monde. Assuré du globe de la discipline, le Nidwaldien n'est pas parvenu à faire parler son instinct sur une piste qui aurait pourtant dû lui convenir. Il a fini à 0''96 de Feurstein.

Pour se rendre compte de la performance hallucinante de Lara Gut-Behrami quelques minutes avant, il suffit de se dire qu'elle aurait fini au 10e rang de cette course masculine, puisque hommes et femmes ont eu droit au même tracé. La Tessinoise n'a concédé que 0''43 à Marco Odermatt!

Justin Murisier a marqué quelques points avec sa 14e place. 17e, Loïc Meillard repart bredouille puisque seuls les quinze premiers inscrivent des points.

Premier Suisse à s'élancer, Alexis Monney n'a pas rallié l'arrivée. Le Fribourgeois, pourtant vainqueur du seul entraînement de descente, s'est fait surprendre juste après le premier temps intermédiaire.