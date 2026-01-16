  1. Clients Privés
Super-G de Wengen La surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim

ATS

16.1.2026 - 13:43

Les Suisses se sont fait battre lors du Super-G de Wengen. Giovanni Franzoni a remporté son premier succès en Coupe du monde, alors que Franjo von Allmen a pris la 3e place et Marco Odermatt la 4e.

Keystone-SDA

16.01.2026, 13:43

16.01.2026, 15:50

Petite surprise sur le Lauberhorn. Alors que l'on attendait les meilleurs représentants de Swiss-Ski en vitesse, c'est un Italien qui a réussi à remporter sa première course de Coupe du monde. Parti avec le dossard 1, Giovanni Franzoni a confirmé sa 3e place de Val Gardena et ses deux victoires lors des deux entraînements de la descente cette semaine.

Alexis Monney. «Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»

Alexis Monney«Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»

Parfait du haut en bas avec notamment un Ziel-S magnifiquement négocié, le Transalpin a placé la barre très haut. Derrière l'Italien, on retrouve l'Autrichien Stefan Babinsky à 0''35. Et sur la troisième marche du podium, le vainqueur de l'an dernier Franjo von Allmen. Trop agressif à la Minschkante, le Bernois a su ne pas s'affoler en réalisant un très bon Kernen-S. Il a cependant perdu ses 0''37 dans la dernière partie en étant un tout petit peu moins à l'attaque que Franzoni.

«Cette erreur était évitable, a-t-il confié. Je n'ai pas pu faire un bon Ziel-S, mais je suis content car cela aurait pu aussi être une sortie de piste.»

L'erreur de Franjo von Allmen

Super-G de Wegen : l'erreur de von Allmen

Super-G de Wegen : l'erreur de von Allmen

16.01.2026

Odermatt manque son Kernen-S

Et Marco Odermatt? Forcément très attendu, le triple tenant du titre de la descente a déçu, comme l'an dernier. Parfait jusqu'à l'entrée du Kernen-S, le Nidwaldien a perdu trop de temps avant de passer sous le pont. Il est certes revenu un peu, mais le mal était fait malgré une fin de parcours aussi bonne que Franzoni.

«Cette fois, c’est au niveau du Kernen-S que cela s’est joué, a commenté le Nidwaldien. Normalement je gagne du temps là-bas parce que je prends beaucoup de risques. Aujourd’hui, la porte était un peu plus haute, ce qui pousse à plonger plus tôt. J’ai voulu rester patient et attendre, mais j’ai attendu trop longtemps et j'ai perdu de la vitesse. Quand tu arrives à 110 km/h, un mètre de plus ou de moins fait toute la différence. C’est pour ça que ça repose beaucoup sur l’instinct. Mais je suis satisfait, c’est une 4e place pour un début de week-end solide. Sans erreur, j’aurais pu jouer devant et monter sur le podium.»

Wengen. Marco Odermatt pour poursuivre une autre série sur le Lauberhorn

WengenMarco Odermatt pour poursuivre une autre série sur le Lauberhorn

Le patron de la Coupe du monde se consolera en se disant qu'il n'aura pas besoin de se plier au protocole des garçons sur le podium et qu'il pourra se préparer au mieux pour samedi. L'année passée, le skieur d'Hergiswil avait remis l'église au milieu du village lors de la descente avec une manche magnifique et un Kernen-S de toute beauté.

Stefan Rogentin a comme souvent réussi une course très honnête sur une piste qu'il aime bien. Le Grison a pris le 7e rang. Tant Alexis Monney (19e), Loïc Meillard (22e), Justin Murisier (28e) que Marco Kohler (30e) ont manqué leur coup. Ce fut plus difficile pour le skieur du Val de Bagnes en raison d'une luminosité moins bonne que pour les premiers concurrents.

À Wengen, le Lauberhorn continue d’éblouir les fans

À Wengen, le Lauberhorn continue d’éblouir les fans

Vue sur la Tête de chien, fondue et ambiance de folie : rencontre avec des fans en marge du super-G de Wengen.

16.01.2026

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

Avant d'affronter le Lauberhorn ce week-end, les skieurs suisses Marco Odermatt, Justin Murisier et Franjo von Allmen se sont confiés aux médias. Tous s'accordent sur un point, Wengen a quelque chose de spécial.

15.01.2026

