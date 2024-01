And 🇩🇪 Julia Taubitz becomes the 🏆 Sprint World Champion in Altenberg! 🥳

Congratulations Julia!



🥈Natalie Maag 🇨🇭

🥉Elina Ieva Vitola 🇱🇻



📸 @mareksgalinovskis#LugeLove #FILuge #LugeWCh24 #Worlds #SachsenEnergie #Eiskanal #Altenberg #rudschnguggn #rodeln #Luge #lugeworlds24… pic.twitter.com/PVS4iS3yPN