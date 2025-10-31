Swiss Olympic compte envoyer une délégation record en février aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Il pourrait en effet y avoir plus de 180 athlètes suisses en Italie.

Ralph Stoeckli, le chef de mission de Swiss Olympic, se veut confiant. KEYSTONE

Ralph Stöckli, chef de mission, a accueilli à Zurich les participants potentiels à environ 100 jours du grand rendez-vous pour les sports d'hiver. Selon lui, les grands succès remportés par les Suisses ces dernières années dans les disciplines hivernales se refléteront dans la taille de la délégation suisse aux prochains JO.

«Pour Milan-Cortina 2026, nous prévoyons plus de 180 athlètes», a-t-il déclaré lors d'un évènement qui a rassemblé plus d'une centaine d'athlètes, ainsi que de nombreux entraîneurs et accompagnateurs. L'objectif était de participer à un événement d’équipe marquant le début de l’hiver olympique et favoriser les échanges et rencontres entre les différents sports.

De 168 à 180 ?

Si les estimations de Ralph Stöckli se confirment, Swiss Olympic sera représenté par une délégation record à Milan-Cortina. Lors des derniers JO d’hiver, en 2022 à Pékin, le Swiss Olympic Team comptait 168 athlètes. «La taille de la délégation reflète le grand engagement des athlètes et l’excellent travail accompli par les fédérations de sports d’hiver», a expliqué Stöckli, qui a accueilli les participantes et participants en compagnie du chef de Mission de Swiss Paralympic, Tom Reulein.

Les équipes féminines, masculines et mixtes de curling sont d’ores et déjà officiellement sélectionnées, et les onze athlètes sont assurés d’y participer. Dans les autres disciplines, la course aux places qualificatives est en cours. Les athlètes qui représenteront la Suisse à Milan-Cortina du 6 au 23 février 2026 ne seront connus en détail qu’à la fin du mois de janvier, lorsque toutes les compétitions comptant pour la qualification olympique auront eu lieu et que Swiss Olympic aura procédé aux sélections en collaboration avec les fédérations nationales concernées.