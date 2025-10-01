Après l’ombre du cancer, la lumière des pistes pour Hintermann

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Après l’ombre du cancer, la lumière des pistes pour Hintermann

ATS

1.10.2025 - 19:01

Un an après l'annonce de son cancer, Niels Hintermann est prêt à retrouver la compétition. A 30 ans, le spécialiste de vitesse veut rattraper le temps perdu.

Niels Hintermann: de bonnes nouvelles
Niels Hintermann: de bonnes nouvelles
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 19:01

01.10.2025, 19:51

«Cela va tip top, je ne peux pas me plaindre», répond Hintermann à la question de savoir comment il va. Ce n'est pourtant pas évident avec la maladie qui l'a frappé l'an passé. Mais lors de la remise du matériel de Swiss-Ski mercredi à Dübendorf, le skieur a semblé en bonne condition, tant physique que morale, au retour d'un camp d'entraînement en Amérique du Sud.

Ski alpin. Niels Hintermann a gagné sa bataille contre le cancer !

Ski alpinNiels Hintermann a gagné sa bataille contre le cancer !

Touché en octobre dernier par un cancer des ganglions lymphatiques, Niels Hintermann, qui s'était marié quelques mois plus tôt, a dû se soumettre à une chimiothérapie et à une radiothérapie. Mais comme le cancer a été rapidement décelé et que d'autres organes n'étaient pas touchés, les chances de guérison s'annonçaient bonnes. Et de fait, en février de cette année, Hintermann a pu révéler que le cancer avait été vaincu.

Trois victoires

Le Zurichois dit se sentir presque au niveau qu'il avait avant la maladie. Il a effectué de premiers tests sur le vélo en mars et a repris les entraînements physiques avec ses coéquipiers en avril d'abord avec un programme adapté.

Ski alpin. «Ça a été un choc» - Niels Hintermann frappé par un cancer

Ski alpin«Ça a été un choc» - Niels Hintermann frappé par un cancer

Niels Hintermann s'est imposé trois fois en Coupe du monde. La première, c'était le combiné de Wengen en 2017. Ensuite, il a gagné à deux reprises la descente de Kvitfjell (2022, 2024). Lors de son dernier hiver en compétition, il avait fini 6e meilleur descendeur. Et maintenant? «J'apprécie déjà de pouvoir à nouveau m'entraîner, de pouvoir voyager», explique le skieur.

Pas patient

Mais il laisse aussi entendre qu'il n'a rien perdu de sa volonté de gagner. Il se dit pas content de ses entraînements jusqu'ici. «La patience n'a jamais été l'une de ses forces», glisse-t-il cependant. Mais il devra en avoir d'ici les premières descentes en décembre. «J'espère être concurrentiel d'ici là», espère le Zurichois.

Avec sa maladie, il a appris à relativiser. «Certaines choses me semblent maintenant moins dramatiques. Et j'en apprécie d'autres, comme les levers de soleil.» Mais il est surtout heureux d'avoir retrouvé une certaine normalité.

Sur le même sujet

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

En conférence de presse à Dübendorf, Loïc Meillard s’est livré avant cette saison olympique. Le Valaisan sait qu’il sera attendu en Italie.

01.10.2025

Les plus lus

«Elle vivait l'enfer à la maison», «Son mari l'épiait tous les jours»
Voici ce qui va changer pour vous au mois d'octobre
Vincent Cerutti «avait l’habitude de mordre les fesses de ses collaboratrices»
Showtime ! Suivez le choc Barça - PSG en direct
Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Après l’ombre du cancer, la lumière des pistes pour Hintermann