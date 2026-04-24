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L'équipe nationale réduite Swiss-Ski fait le tri au sommet de sa hiérarchie

ATS

24.4.2026 - 17:10

Swiss-Ski resserre ses cadres au niveau le plus élevé. Pour la prochaine saison, l'équipe nationale ne rassemblera plus que neuf skieurs et six skieuses. Un total de104 athlètes feront partie d'un cadre l'hiver prochain, mais à l'échelon le plus élevé (équipe nationale), ils ne seront que quinze.

Malorie Blanc fait partie des six skieuses de l'équipe nationale.
Malorie Blanc fait partie des six skieuses de l'équipe nationale.
Keystone

Keystone-SDA

24.04.2026, 17:10

24.04.2026, 22:56

Chez les hommes, la réduction fait suite aux retraites sportives de Niels Hintermann et Marc Rochat ainsi qu'à la relégation d'Arnaud Boisset dans le cadre B et de Justin Murisier et Daniel Yule dans le cadre A, faute de résultats suffisants.

Aucun skieur, à l'inverse, n'a obtenu de promotion. Les neuf représentants masculins de l'équipe nationale sont Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler et Franjo von Allmen.

De son côté, Ramon Zenhäusern n'appartient plus à aucun cadre. Le Valaisan de 33 ans, jusqu'à présent membre du cadre C, a été relégué au niveau régional. Celui qui fut médaillé d'argent olympique en slalom et champion olympique par équipes en 2018 n'a pas encore annoncé s'il poursuivra sa carrière.

Côté féminin, l'équipe nationale regroupe Malorie Blanc, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast et Corinne Suter. Jasmine Flury descend dans le cadre A.

La présence de Lara Gut-Behrami est un indice qu'elle envisage de prolonger sa carrière. La Tessinoise avait initialement l'intention d'arrêter après les JO de Milan-Cortina, mais ses plans ont été contrariés par sa grave blessure au genou gauche survenue en novembre dernier à Copper Mountain (USA) lors d'un entraînement de super-G. Depuis, elle n'est plus réapparue sur le circuit.

Les sélections ont été faites par le directeur du ski alpin Hans Flatscher de concert avec les entraîneurs en chef Thomas Stauffer et Beat Tschuor ainsi qu'avec le responsable de la relève Werner Zurbuchen.

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