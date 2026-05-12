Mathilde Gremaud et Franjo von Allmen ont été élus athlètes suisses de l’année dans les sports de neige par un jury d'experts. La Fribourgeoise de 26 ans et le Bernois d’un an son cadet ont reçu cette distinction lors du gala de Swiss-Ski à Zurich-Oerlikon.

Mathilde Gremaud : «Ça fait du bien de gagner contre les Alpins» Mathilde Gremaud répond au micro de blue Sport lors du gala de Swiss-Ski à Zurich-Oerlikon. 12.05.2026

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Lors de l'hiver écoulé, von Allmen a été la figure marquante dans le camp des skieurs alpins lors des courses olympiques disputées à Bormio en récoltant trois médailles d'or en descente, en super-G et en combiné par équipe. La spécialiste du freestyle Gremaud a également impressionné en Italie du Nord, réitérant sa victoire olympique d'il y a quatre ans en slopestyle.

Lors de l'édition 2025, la Valaisanne Camille Rast et le Nidwaldien Marco Odermatt avaient été récompensés. Il s'agit de la 4e «Swiss-Ski Night» organisée par la fédération.