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Swiss Olympic Swiss-Ski nomine Walter Reusser pour le Conseil exécutif

ATS

18.6.2026 - 15:23

Walter Reusser devrait devenir membre du Conseil exécutif de Swiss Olympic. Swiss-Ski a désigné son co-CEO comme candidat en vue de l'élection du 20 novembre prochain.

Walter Reusser candidat à un siège au Conseil exécutif de Swiss Olympic.
Walter Reusser candidat à un siège au Conseil exécutif de Swiss Olympic.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 15:23

Le Lucernois a occupé plusieurs fonctions de direction tant dans le monde économique (réd. le fabricant de skis Stöckli) que sportif. A son poste chez Swiss-Ski, il s'est engagé pour «renforcer le soutien aux clubs et aux associations régionales, tout comme aux équipes nationales».

«Je m'engage à ce que les savoir-faire soient partagés et que l'échange soit favorisé dans le sport suisse, afin de bâtir des ponts qui nous permettent d'apprendre tous davantage les uns des autres», a déclaré l'intéressé dans une communication de Swiss-Ski.

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