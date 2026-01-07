  1. Clients Privés
Slalom de Madonna di Campiglio Tanguy Nef 2e d'une première manche aux écarts infimes

Clara Francey

7.1.2026

Tanguy Nef peut rêver d'un premier succès en Coupe du monde. Le Genevois a signé le 2e temps de la première manche du slalom nocturne de Madonna di Campiglio mercredi. Les écarts sont infimes.

Tanguy Nef est très bien placé à Madonna di Campiglio.
Tanguy Nef est très bien placé à Madonna di Campiglio.
KEYSTONE

Keystone-ATS

07.01.2026, 18:48

07.01.2026, 21:02

La lutte pour la victoire s'annonce passionnante. Porteur du dossard 21, le Finlandais Eduard Hallberg a mis tout le monde d'accord en prenant les commandes avec 0''16 d'avance sur Tanguy Nef et 0''23 sur Clément Noël (3e). Il n'en est pas à son coup d'essai, lui qui avait terminé 3e à Levi à la mi-novembre.

Mais tout sera possible sur le second tracé, à partir de 21h. Pas moins de 15 concurrents ont perdu moins d'une seconde sur le leader provisoire, le 6e Atle Lie McGrath pointant ainsi à 0''35. Parmi eux figure le champion du monde 2025 de la discipline, Loïc Meillard, 16e mais à seulement 0''87.

La pression sera par ailleurs grande tant sur les épaules d'Eduard Hallberg (22 ans), qui vise un premier succès sur le Cirque blanc, que sur celles de Tanguy Nef. A 29 ans, celui-ci affiche une 4e place comme meilleur résultat en Coupe du monde (à Wengen en janvier 2025).

Trois fois vainqueur sur cette piste (2018, 2020, 2022), Daniel Yule a pour sa part payé cher une grosse faute commise sur le bas du parcours. Le Valaisan, 21e à 1''33, sera néanmoins de la partie en deuxième manche. Marc Rochat (30e) s'est également qualifié, de justesse, mais pas Luca Aerni (32e).

