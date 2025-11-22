Tanguy Nef échoue au pied du podium, le français Paco Rassat crée la surprise

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gurgl Tanguy Nef échoue au pied du podium, le français Paco Rassat crée la surprise

ATS

22.11.2025 - 14:33

Tanguy Nef n'a pas réussi à décrocher son premier podium en Coupe du monde lors du slalom de Gurgl. Le Genevois a terminé 5e d'une course enlevée par le surprenant Français, Paco Rassat.

Tanguy Nef a terminé cinquième lors du slalom de Gurgl.
Tanguy Nef a terminé cinquième lors du slalom de Gurgl.
EPA

Keystone-SDA

22.11.2025, 14:33

22.11.2025, 15:13

Le skieur de Veyrier relève la tête après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée. Grâce à ce 5e rang, le Genevois a rempli les critères de Swiss-Ski pour une sélection olympique (top 7).

«Je suis très satisfait, a expliqué le Genevois au micro de SRF. La première manche s'est très bien passée. Dans la deuxième, il m'a surtout manqué un peu d'attaque à l'entrée du reck. Je dois encore travailler ma vitesse de pointe. J'étais nerveux avant la deuxième manche. Je pense que ce n'était tout simplement pas le bon jour pour moi pour monter sur le podium.»

5e en 2023 et 13e l'an dernier sur cette piste autrichienne, Daniel Yule aurait certainement voulu mieux faire. Mais compte tenu des circonstances, sa 11e place est bonne à prendre.

Meillard doit digérer

Seulement 20e à l'issue du premier tracé après sa 14e place en Finlande samedi passé, Loïc Meillard n'avait «que» 1''08 de retard et pouvait envisager une belle remontée en cas de manche solide. Malheureusement, le skieur d'Hérémence a enfourché et alors qu'il n'était pas dans une position très favorable. Rarement éliminé, le Valaisan d'origine neuchâteloise n'avait plus connu un zéro pointé depuis Kitzbühel l'an dernier.

«Ca fait mal, c'est dommage que cela se soit passé comme ça. Mais c'était inévitable, j'ai skié trop près du piquet et c'est arrivé. J'ai maintenant besoin de quelques heures pour digérer. Ensuite, je me concentrerai sur les Etats-Unis.»

Les trois autres représentants de Swiss-Ski n'ont pas passé le cut de la première manche. Ramon Zenhäusern a été éliminé assez rapidement. Luca Aerni n'a pas trouvé le bon rythme avec sa 39e place, tandis que Marc Rochat a lui commis une immense faute pour un indigne 43e rang à 3''18.

Grosse surprise en Autriche avec le premier succès en carrière pour Paco Rassat, auteur d'une fantastique deuxième manche, puisqu'il n'était que 14e après le run matinal. Armand Marchant signe lui le premier podium pour la Belgique en Coupe du monde. Le Norvégien Atle Lie McGrath complète le podium.

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur genevois Tanguy Nef «construit» son skieur parfait.

12.11.2025

Les plus lus

Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»
Elle envoie un chat par la poste!
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Parmelin: «Ce que nous avons fait, c'est de la realpolitik»
Fuite d'eau spectaculaire à Chêne-Bougeries
Tanguy Nef échoue au pied du podium, le français Paco Rassat crée la surprise