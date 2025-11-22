Tanguy Nef échoue au pied du podium, le français Paco Rassat crée la surprise

Tanguy Nef n'a pas réussi à décrocher son premier podium en Coupe du monde lors du slalom de Gurgl. Le Genevois a terminé 5e d'une course enlevée par le surprenant Français, Paco Rassat.

Tanguy Nef a terminé cinquième lors du slalom de Gurgl. EPA

Keystone-SDA ATS

Le skieur de Veyrier relève la tête après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée. Grâce à ce 5e rang, le Genevois a rempli les critères de Swiss-Ski pour une sélection olympique (top 7).

«Je suis très satisfait, a expliqué le Genevois au micro de SRF. La première manche s'est très bien passée. Dans la deuxième, il m'a surtout manqué un peu d'attaque à l'entrée du reck. Je dois encore travailler ma vitesse de pointe. J'étais nerveux avant la deuxième manche. Je pense que ce n'était tout simplement pas le bon jour pour moi pour monter sur le podium.»

5e en 2023 et 13e l'an dernier sur cette piste autrichienne, Daniel Yule aurait certainement voulu mieux faire. Mais compte tenu des circonstances, sa 11e place est bonne à prendre.

Meillard doit digérer

Seulement 20e à l'issue du premier tracé après sa 14e place en Finlande samedi passé, Loïc Meillard n'avait «que» 1''08 de retard et pouvait envisager une belle remontée en cas de manche solide. Malheureusement, le skieur d'Hérémence a enfourché et alors qu'il n'était pas dans une position très favorable. Rarement éliminé, le Valaisan d'origine neuchâteloise n'avait plus connu un zéro pointé depuis Kitzbühel l'an dernier.

«Ca fait mal, c'est dommage que cela se soit passé comme ça. Mais c'était inévitable, j'ai skié trop près du piquet et c'est arrivé. J'ai maintenant besoin de quelques heures pour digérer. Ensuite, je me concentrerai sur les Etats-Unis.»

Les trois autres représentants de Swiss-Ski n'ont pas passé le cut de la première manche. Ramon Zenhäusern a été éliminé assez rapidement. Luca Aerni n'a pas trouvé le bon rythme avec sa 39e place, tandis que Marc Rochat a lui commis une immense faute pour un indigne 43e rang à 3''18.

Grosse surprise en Autriche avec le premier succès en carrière pour Paco Rassat, auteur d'une fantastique deuxième manche, puisqu'il n'était que 14e après le run matinal. Armand Marchant signe lui le premier podium pour la Belgique en Coupe du monde. Le Norvégien Atle Lie McGrath complète le podium.