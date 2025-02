Une razzia helvétique au combiné par équipe des Mondiaux de Saalbach! Le duo Franjo von Allmen – Loïc Meillard a décroché l'or devant Alexis Monney/Tanguy Nef et Stefan Rogentin/Marc Rochat.

Un moment d'histoire du ski suisse, tout simplement. Pour la troisième fois, la Suisse a réussi un triplé aux Championnats du monde. Les deux précédents ? En descente à Crans-Montana chez les hommes en 1987 et en descente masculine en 1931 avec Walter Prager, Otto Furrer et Fritz Steuri. Mais dans les années 30, seules sept nations étaient au départ des Mondiaux: la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, le Royaume-Uni et l'Australie.

Le plus beau, c'est que ce ne sont pas trois Suisses avec le sourire, mais six. «Le set est complet, plaisante Loïc Meillard en faisant référence aux précédentes médailles décrochées lors des Mondiaux (bronze en parallèle et en combiné en 2021, argent en géant en 2023). Mais je pense que le plus important ce n'est pas forcément le titre, mais les émotions qu'on vit avec toute l'équipe. D'être tous ensemble sur le podium, c'est quelque chose d'exceptionnel.»

Nef: «Un truc de fou»

Et même si c'est le duo von Allmen/Meillard qui l'a logiquement emporté, la joie de Tanguy Nef et Marc Rochat, auteurs de leur premier podium en carrière, était plus communicative. «J'ai mis la pression à Tanguy en faisant une bonne manche de descente, lance Alexis Monney en rigolant. J'aurais presque préféré que Franjo me passe devant, comme ça Tanguy ne partait pas le dernier. Très difficile de gérer le stress de cette deuxième manche.»

«Les descendeurs n'ont pas l'habitude des deuxièmes manches, répond Tanguy Nef. Je ne pouvais pas rêver mieux pour un premier podium. En plus le partager avec Alexis aux Mondiaux, c'est un truc de fou. On est sur le toit du monde avec l'équipe de Suisse et ça c'est très spécial.»

Huitième de la descente à 1''06 de Monney, Stefan Rogentin a tout de même placé Marc Rochat sur d'excellents rails. Et sur une piste salée, le Vaudois n'a pas laissé passer sa chance là où plusieurs grands noms sont sortis comme Daniel Yule, Clément Noël, Marco Schwarz, Manuel Feller ou Alex Vinatzer.

Les larmes de joie de Marc Rochat

Une fois qu'il a vu qu'il était assuré d'une médaille, le slalomeur lausannois a laissé filer plusieurs larmes. «C'est difficile de décrire les émotions, raconte celui que l'on surnomme «Rocket». C'est d'autant plus beau avec un ami qui m'a mis en bonne position. Les étoiles s'alignent enfin. J'étais heureux d'être 8e au départ, très serein, dans des conditions qui me plaisent et sur une piste qui me convient. J'en ai rêvé la nuit dernière de cette médaille de bronze.»

Ce binôme avec Stefan Rogentin, baptisé Suisse 4, n'a finalement été devancé que par Suisse 1 (von Allmen/Meillard) et Suisse 2 (Monney/Nef) (Suisse 2). Ou comme une impression de revivre les grandes années du bob suisse lorsque les équipages helvétiques trustaient les podiums.

Parti le dernier, Tanguy Nef a tout tenté sur une piste pas évidente à skier en raison de la chaleur. Mais le Genevois n'a pas été assez rapide pour prendre le meilleur sur Loïc Meillard, très fort dans ces conditions de neige et sur une piste qu'il affectionne. Deuxième à 0''27, le tandem «Monnef» permet au Fribourgeois de s'offrir une deuxième médaille après le bronze en descente. Champion du monde en descente, Franjo von Allmen reçoit une deuxième médaille d'or.

A quatre courses de la fin, la Suisse affiche huit médailles dont trois titres chez les messieurs. En Autriche. Et ce n'est peut-être pas fini.