Gurgl Tanguy Nef parfaitement placé dans un premier acte serré

ATS

22.11.2025 - 11:41

Tanguy Nef est en course pour obtenir le premier podium de sa carrière après la première manche du slalom de Coupe du monde à Gurgl. Le Genevois est 2e à 0''17 d'Atle Lie McGrath.

Tanguy Nef deuxième après la première manche du slalom.
Tanguy Nef deuxième après la première manche du slalom.
AP

Keystone-SDA

22.11.2025, 11:41

22.11.2025, 12:25

Auteur du meilleur temps sur le deuxième partiel, le skieur de Veyrier a su retrouver le ski qu'il produisait la saison dernière après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée.

Les autres ténors de Swiss-Ski ont eu un peu plus de peine à apprivoiser la piste autrichienne. Le champion du monde Loïc Meillard, seulement 14e en Finlande, n'occupe que le 20e rang, heureusement à 1''08, ce qui signifie qu'une remontée est tout à fait envisageable. Juste devant le skieur d'Hérémence, on retrouve Daniel Yule (à 0''99), qui aurait pu prétendre à mieux sans deux grosses erreurs.

En parlant d'erreur, Ramon Zenhäusern a été éliminé assez rapidement. Marc Rochat a lui commis une immense faute et pointe à la 43e place à 3''18, alors que Luca Aerni ne participera pas non plus à la deuxième manche (dès 13h30) avec sa 39e place à 2''57.

A noter la nouvelle performance de choix du Finlandais Eduard Hallberg, 3e à Levi et à égalité au 2e rang avec Nef à la mi-match. Timon Haugan est 4e derrière le duo à 0''39 de McGrath.

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur genevois Tanguy Nef «construit» son skieur parfait.

12.11.2025

