Therese Johaug n'a rien perdu de sa superbe. La Norvégienne a signé une victoire dès sa deuxième course depuis son retour aux affaires en enlevant le 10 km skating de Lillehammer vendredi.

Therese Johaug (à droite) a signé sa 86e victoire en carrière à Lillehammer (archives). KEYSTONE

ATS

La fondeuse de 36 ans s'était déjà classée deuxième à Ruka lors de sa première course depuis sa pause de deux ans et la naissance de sa fille. Cette fois, elle a levé les bras pour la 86e fois de son immense carrière, devant deux compatriotes norvégiennes. Les Suissesses Nadja Kälin (42e) et Désirée Steiner (60e) ont été loin du compte.

La domination norvégienne a également été totale chez les hommes, malgré l'absence de Johannes Klaebo. Martin Nyenget a remporté la course devant... cinq compatriotes. Meilleur Suisse, Beda Klee s'est classé 36e et Cyril Fähndrich a pris la 60e place.

ATS