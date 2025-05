Therese Johaug renonce à une nouvelle saison dans le sport de haut niveau. La fondeuse norvégienne de 36 ans, qui avait fait son retour en Coupe du monde l'été dernier, a expliqué sur Instagram qu'elle souhaitait passer plus de temps avec sa famille.

Therese Johaug veut consacrer plus de temps à sa famille. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Johaug, qui compte parmi les fondeuses les plus titrées avec 6 médailles olympiques, 14 titres mondiaux et 89 victoires en Coupe du monde, s'était retirée une première fois en 2022 et était devenue mère pour la première fois un an plus tard. Elle a fait son retour en vue des Mondiaux 2025 à domicile à Trondheim, où elle a remporté trois médailles d'argent et une de bronze.

Malgré ses succès, la triple gagnante du classement général de la Coupe du monde n'a pas fait l'unanimité. En 2017, elle a dû purger une suspension pour dopage en raison, selon elle, de la prise involontaire d'un stéroïde anabolisant.