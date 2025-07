Thomas Tumler : «Je passais parfois la journée au lit à pleurer»

L’hiver dernier, Thomas Tumler a vécu la saison la plus réussie de sa carrière. Mais loin des pistes, le skieur grison a traversé l’une des périodes les plus sombres de sa vie. Aujourd’hui, il se confie sur la fin de son mariage.

Thomas Tumler a vécu des mois difficiles, malgré ses succès sur les skis. KEYSTONE

Jan Arnet Clara Francey

En février, Thomas Tumler décroche la médaille d’argent en géant aux Mondiaux de Saalbach. Quelques semaines plus tôt, à Beaver Creek, il remportait sa première victoire en Coupe du monde, à 35 ans. Longtemps dans l’ombre, le Grison atteint enfin les sommets. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c’est qu’en coulisses, sa vie personnelle vacille.

En décembre, Thomas Tumler et son épouse Svenja se séparent. Ils s’étaient mariés six mois plus tôt, entourés d’amis skieurs comme Marco Odermatt, Justin Murisier et les frères Mauro et Gino Caviezel.

«C’était une période très difficile», confie aujourd’hui Tumler au magazine Schweizer Illustrierte. « Elle m’a dit qu’elle n’avait plus de sentiments pour moi. Rien ne laissait présager cela le jour de notre mariage.»

Le skieur tente de sauver la relation, fort de leurs sept années passées ensemble. En vain. La séparation le plonge dans une profonde souffrance : il perd dix kilos et s’isole. «Je me suis replié sur moi-même. Parfois, je passais la journée au lit à pleurer. Et pour les courses, je me faisais violence.»

Ce qu’il accomplit sur les skis dans un tel contexte force le respect. «C’était les montagnes russes. Avant chaque course, je me mentais à moi-même pour tenir debout.»

Les conséquences physiques sont visibles : à la veille du géant des Mondiaux, il doit changer de chaussures. «Les anciennes étaient trop rigides, je n’arrivais plus à les maîtriser correctement.»

Malgré tout, Tumler réalise une performance sensationnelle : il devient vice-champion du monde, seulement devancé par l’Autrichien Raphael Haaser. Il parvient à mettre sa douleur de côté… jusqu’à la fin de la saison.

Les Suisses battus par Haaser en géant : Tumler 2e et Meillard 3e L'Autrichien Raphael Haaser a provoqué la surprise en remportant le géant des Mondiaux de Saalbach. Il a précédé les Suisses Thomas Tumler (à 0''23) et Loïc Meillard (à 0''51). 14.02.2025

Un chemin vers la reconstruction

«Le vrai processus de deuil a commencé après la saison», explique-t-il. «J’ai profité de mes succès, mais ensuite, tout m’est retombé dessus. Un jour, en pleine randonnée à ski, je me suis écroulé dans la neige en pleurant. J’étais un vice-champion du monde heureux… et soudain, plus rien. C’était brutal.»

Plusieurs mois se sont écoulés depuis. Et aujourd’hui, à l’approche de ses 36 ans, Thomas Tumler dit aller mieux. S’il rêve toujours d’avoir des enfants, le mariage, pour lui, n’est plus une priorité. «Oui, ça s’est mal passé. Mais si je rencontre la bonne personne, je ne veux pas me fermer à ça non plus. Peut-être que je changerai encore d’avis.»

