Pour le début de la saison à Sölden, il y a de l'ambition et des changements dans l'air au sein de l'équipe suisse. Wendy Holdener fête un jubilé, Marco Odermatt veut prendre sa revanche tandis que d'autres changent de cap.

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison On fait le point avec Marco Odermatt et les principaux skieurs romands avant le début de l'hiver. Entre ambitions et confirmations, les objectifs sont différents pour chacun. Mais les JO à Milan-Cortina restent le principal but. 14.10.2025

Keystone-SDA, par Michael Lehmann (Sölden) ATS

300e départ pour Holdener en Coupe du monde

Wendy Holdener a déjà une raison de célébrer en ce début de saison. 15 ans après ses débuts, la skieuse de 32 ans dispute à Sölden sa 300e course de Coupe du monde. Si elle parvenait à décrocher son 55e podium, ce serait une grosse surprise.

La Schwytzoise n'est entrée que deux fois dans le top 10 sur le glacier de Rettenbach dans sa carrière. Son meilleur résultat est une 6e place obtenue il y a huit ans. Ce n'était pas sa course préférée jusqu'à présent, indique Wendy Holdener: «La pente raide en fait une piste très exigeante».

Cette année, deux bosses ont été ajoutées sur le plat avant l'arrivée, afin de créer plus de suspense. La Schwytzoise apprécie le lieu malgré tout pour sa bonne ambiance, à laquelle contribuent également les fans suisses venus en voisins.

Un possible record pour Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elle pouvait s'imposer en début de saison. Avec ses victoires en 2013, 2016 et 2023, elle est, avec la Slovène Tina Maze, la skieuse la plus titrée à Sölden.

Lors de sa dernière apparition samedi, la Tessinoise pourrait donc devenir l'unique leader des statistiques. Mais au lieu d'annoncer une grande ambition, la skieuse de 34 ans se montre comme d'habitude discrète et se contente de dire: «J'aime la piste et je me sens bien».

La plus grande concurrente de Gut-Behrami devrait être Mikaela Shiffrin, notamment en raison de l'absence de la gagnante de l'année dernière, Federica Brignone, pour cause de blessure. L'Américaine est déjà montée à six reprises sur le podium à Sölden, où elle a gagné deux fois.

Odermatt a des comptes à régler

L'espoir de Marco Odermatt de remporter le triplé à Sölden a été brutalement stoppé l'an dernier. Parti avec le meilleur temps intermédiaire, le Nidwaldien a commis une faute sur l'intérieur qui a entraîné l'un de ses rares échecs.

«Le fait que quelque chose n'ait pas fonctionné l'an dernier ne me préoccupe plus», a déclaré le skieur de 28 ans. «Je continue à prendre le départ avec de bons sentiments». En cas de nouvelle victoire dimanche, Odermatt égalerait Hermann Maier, mais resterait derrière le recordman de victoires à Sölden, Ted Ligety, qui a triomphé quatre fois entre 2011 et 2015 sur le glacier de la vallée d'Ötztal au Tyrol.

Murisier se concentre sur la vitesse

Au sein de l'équipe de Swiss-Ski, quelques visages connus ne prendront pas le départ à Sölden: après Michelle Gisin, Justin Murisier a lui aussi décidé de tourner le dos au géant et de se concentrer pleinement sur les disciplines de vitesse.

«D'une part, je ressens toujours des douleurs en géant, d'autre part, je suis à un âge où je dois gérer mes forces», explique le skieur de 33 ans. Pour lui, il n'y a actuellement guère que des places dans le top 15 en géant, explique Murisier. «Mais j'ai eu assez de résultats à ce niveau dans ma carrière. Je veux me battre pour les places tout en haut.»

Une chance pour la relève

Mélanie Meillard, pour qui le slalom est clairement prioritaire, s'est elle aussi détournée du géant: «Je continue à l'entraîner, mais il faut que tout se mette en place pour que je prenne le départ d'un géant cette saison». La skieuse de 27 ans a déjà déclaré forfait pour Sölden il y a quelques semaines.

Les places libres au sein de l'équipe suisse profitent aux skieuses de la relève comme Stefanie Grob (21 ans), Sue Piller (20 ans) et Shaienne Zehnder (19 ans). Chez les hommes également, des talents prometteurs comme Sandro Zurbrügg (23 ans) et Lenz Hächler (22 ans) figurent dans la sélection.