Les Mondiaux de bob se tiennent à Lake Placid pour la première fois depuis 13 ans. Les Suisses espèrent faire un peu douter les Allemands.

Michael Vogt (devant) sait que la tâche sera difficile à Lake Placid face aux Allemands. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mais il sera très difficile de ne pas avoir encore droit à un «Deutschland über alles», tant les pilotes germaniques dominent leur sport. Sur les 46 places sur le podium cet hiver, les Allemands en ont décroché 35... Chez les dames, c'est du 29 sur 45.

L'espoir pour les autres nations réside dans le fait que la piste des JO de 1980 dans le nord de l'Etat de New York est très exigeante au niveau du pilotage. Les Allemands possèdent deux immenses avantages. Leur physique leur permet de gagner de précieux centièmes, voire des dixièmes, à la poussée et ils disposent du meilleur matériel. Surtout en bob à 2, voilà pourquoi les Suisses estiment avoir plus de chances en bob à 4.

Michael Vogt, Cédric Follador et Timo Rohner sont constamment dans le top 10, mais ils ne sont montés qu'une seule fois sur le podium, grâce à Vogt lors de l'avant-dernière course à Lillehammer. Vogt sait que sa tâche sera difficile, mais il s'est bien remis de son opération des disques intervertébraux l'été dernier et a été le plus rapide des Suisses cette saison. «Je me sens bien préparé pour Lake Placid, assure le Schwytzois de 27 ans. Mais pour une médaille, ce sera difficile.»

Il y a deux ans, Vogt avait remporté la dernière médaille suisse à St-Moritz en terminant 3e en bob à 2 avec Sandro Michel, gravement blessé il y a un peu plus d'un an et qui se remet gentiment. Le dernier titre mondial suisse en bob remonte à 16 ans grâce au duo Ivo Rüegg/Cédric Grand à...Lake Placid.

Melanie Hasler espère en monobob

La compagne de Vogt, Melanie Hasler, affiche ses ambitions, bien qu'elle souffre elle aussi de problèmes de dos. «J'aimerais vraiment gagner une médaille aux championnats du monde», dit-elle en riant. Son dos, qui l'a contrainte à renoncer à l'une des courses à St-Moritz, se porte «comme ci, comme ça». «C'est juste hyper énervant», peste l'ancienne volleyeuse.

«Lake Placid est une piste techniquement exigeante, explique-t-elle pour se rassurer. On peut faire la différence grâce au pilotage.» Tout comme Vogt, l'Argovienne de 26 ans estime que ses chances en bob à deux sont plus minces à cause du matériel. «En monobob, cela devrait mieux se passer», pense-t-elle.

Ces Mondiaux seront aussi le théâtre de la deuxième apparition aux championnats du monde de la championne du monde juniors Debora Annen, qui a fait un grand pas en avant cette saison.

Chez les femmes, les Américaines et des Canadiennes peuvent aussi contrecarrer les Allemandes. Au niveau masculin, seuls Vogt, le Britannique Brad Hall et l'Autrichien Markus Treichl peuvent imaginer ennuyer les Allemands.