«Tous les établissements contrôlés à Wengen présentaient des défauts»

Alors que le Cirque blanc fait halte ce week-end à Wengen pour les traditionnelles courses du Lauberhorn, des mesures particulières ont-elles été prises, un peu plus de deux semaines après la tragédie de Crans-Montana ? Le point avec Christoph Leibundgut, responsable de la communication des courses du Lauberhorn, et Karl Näpflin, président de la commune de Lauterbrunnen.

Comme à l'accoutumée, des milliers de personnes sont attendues ce week-end à Wengen. KEYSTONE

«Nous avons interdit toute pyrotechnie durant le week-end. Le show aérien de la Patrouille Suisse sera donc plus sobre qu’à l’accoutumée et un hommage aux victimes sera rendu sur l’écran géant de l’aire d’arrivée avant le début des courses», explique Christoph Leibundgut.

Du côté de la commune, le travail engagé a été bien plus conséquent. «Nous avons évidemment tous été profondément choqués par ce qui s’est passé à Crans-Montana. Et très vite, nous nous sommes dit que le pire serait que quelque chose de similaire se reproduise à Adelboden ou à Wengen. Nous avons donc décidé d’agir», explique Karl Näpflin.

La réaction de la commune de Lauterbrunnen

Après une séance extraordinaire, le Conseil communal a ainsi adopté deux mesures. La première a consisté à adresser un flyer d’information à l’ensemble de la population, détaillant les consignes de sécurité à respecter. La seconde visait directement les établissements de restauration, les bars, les hôtels et les lieux festifs, sommés de contrôler sans délai leurs autorisations d’exploitation, leurs capacités d’accueil et leurs concepts de protection incendie.

Mais la commune ne s’est pas arrêtée là. «Les contrôles périodiques des mesures incendie sont en principe prévus tous les cinq à dix ans. Nous avons jugé que ce n’était pas suffisant et avons donc procédé à des contrôles nous-mêmes», dévoile Karl Näpflin.

Le constat s’est révélé particulièrement préoccupant, comme le détaille le président de la commune : «Il s’est avéré que tous les établissements contrôlés présentaient des défauts. Cela concernait principalement les issues de secours et l’éclairage de sortie : certaines installations ne fonctionnaient pas, d’autres clignotaient, des voies d’évacuation étaient obstruées et, dans plusieurs cas, les extincteurs n’étaient pas adaptés.»

«J'ai été surpris de constater à quel point la situation était mauvaise» Karl Näpflin Président de la commune de Lauterbrunnen

Des défauts corrigés en urgence

La commune a alors décidé de fermer temporairement certains établissements, le temps qu’ils se remettent en conformité. «Ils ont dû fournir des preuves écrites et photographiques attestant que tous les points avaient été corrigés avant qu’une contre-inspection ne soit menée. Celle-ci a eu lieu dans la plupart des cas mercredi et jeudi. A ce jour, toutes se sont révélées positives», se félicite Karl Näpflin.

Le frère d’Urs Näpflin, patron du Comité d'organisation des courses du Lauberhorn, avoue toutefois avoir «été surpris de constater à quel point la situation était mauvaise au départ», tout en se disant aujourd’hui soulagé, «maintenant que l’essentiel a été corrigé.»

Sur les courses du Lauberhorn