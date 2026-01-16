«Tous les établissements contrôlés à Wengen présentaient des défauts»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sécurité après Crans-Montana «Tous les établissements contrôlés à Wengen présentaient des défauts»

Clara Francey, à Wengen

16.1.2026

Alors que le Cirque blanc fait halte ce week-end à Wengen pour les traditionnelles courses du Lauberhorn, des mesures particulières ont-elles été prises, un peu plus de deux semaines après la tragédie de Crans-Montana ? Le point avec Christoph Leibundgut, responsable de la communication des courses du Lauberhorn, et Karl Näpflin, président de la commune de Lauterbrunnen.

Comme à l'accoutumée, des milliers de personnes sont attendues ce week-end à Wengen.
Comme à l'accoutumée, des milliers de personnes sont attendues ce week-end à Wengen.
KEYSTONE

Clara Francey, à Wengen

16.01.2026, 07:00

«Nous avons interdit toute pyrotechnie durant le week-end. Le show aérien de la Patrouille Suisse sera donc plus sobre qu’à l’accoutumée et un hommage aux victimes sera rendu sur l’écran géant de l’aire d’arrivée avant le début des courses», explique Christoph Leibundgut.

Wengen. Marco Odermatt pour poursuivre une autre série sur le Lauberhorn

WengenMarco Odermatt pour poursuivre une autre série sur le Lauberhorn

Du côté de la commune, le travail engagé a été bien plus conséquent. «Nous avons évidemment tous été profondément choqués par ce qui s’est passé à Crans-Montana. Et très vite, nous nous sommes dit que le pire serait que quelque chose de similaire se reproduise à Adelboden ou à Wengen. Nous avons donc décidé d’agir», explique Karl Näpflin.

La réaction de la commune de Lauterbrunnen

Après une séance extraordinaire, le Conseil communal a ainsi adopté deux mesures. La première a consisté à adresser un flyer d’information à l’ensemble de la population, détaillant les consignes de sécurité à respecter. La seconde visait directement les établissements de restauration, les bars, les hôtels et les lieux festifs, sommés de contrôler sans délai leurs autorisations d’exploitation, leurs capacités d’accueil et leurs concepts de protection incendie.

Mais la commune ne s’est pas arrêtée là. «Les contrôles périodiques des mesures incendie sont en principe prévus tous les cinq à dix ans. Nous avons jugé que ce n’était pas suffisant et avons donc procédé à des contrôles nous-mêmes», dévoile Karl Näpflin.

Le constat s’est révélé particulièrement préoccupant, comme le détaille le président de la commune : «Il s’est avéré que tous les établissements contrôlés présentaient des défauts. Cela concernait principalement les issues de secours et l’éclairage de sortie : certaines installations ne fonctionnaient pas, d’autres clignotaient, des voies d’évacuation étaient obstruées et, dans plusieurs cas, les extincteurs n’étaient pas adaptés.»

«J'ai été surpris de constater à quel point la situation était mauvaise»

Karl Näpflin

Président de la commune de Lauterbrunnen

Des défauts corrigés en urgence

La commune a alors décidé de fermer temporairement certains établissements, le temps qu’ils se remettent en conformité. «Ils ont dû fournir des preuves écrites et photographiques attestant que tous les points avaient été corrigés avant qu’une contre-inspection ne soit menée. Celle-ci a eu lieu dans la plupart des cas mercredi et jeudi. A ce jour, toutes se sont révélées positives», se félicite Karl Näpflin.

Le frère d’Urs Näpflin, patron du Comité d'organisation des courses du Lauberhorn, avoue toutefois avoir «été surpris de constater à quel point la situation était mauvaise au départ», tout en se disant aujourd’hui soulagé, «maintenant que l’essentiel a été corrigé.»

Sur les courses du Lauberhorn

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

Avant d'affronter le Lauberhorn ce week-end, les skieurs suisses Marco Odermatt, Justin Murisier et Franjo von Allmen se sont confiés aux médias. Tous s'accordent sur un point, Wengen a quelque chose de spécial.

15.01.2026

Les plus lus

Incendie de Crans-Montana : autopsies oubliées, familles sous le choc
«Tous les établissements contrôlés à Wengen présentaient des défauts»
Accusations graves: Julio Iglesias brise le silence
Maria Machado offre la médaille de son prix Nobel à Trump
«Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»
«C'était une fille super souriante» – Suicide d'une lycéenne de 17 ans