Franjo von Allmen a remporté pour la deuxième fois consécutive la descente de Coupe du monde à Crans-Montana. Sans rival, le Bernois de 24 ans a relégué son poursuivant Dominik Paris à 0"65 et le troisième Ryan Cochran-Siegle à 0"70. Cinq Suisses ont terminé dans le top 10.

Von Allmen mit Bestzeit im Ziel 01.02.2026

Keystone-SDA ATS

Sous un ciel sans nuage, les supporters suisses présents en nombre ont pu fêter un nouveau succès sur le Haut-Plateau après la victoire de Malorie Blanc en super-G la veille. Auteur d'une course qu'il a maîtrisé de bout en bout avec son dossard 15, le vainqueur de la descente de Val Gardena à la mi-décembre a profité d'une piste parfaitement préparée pour signer un temps canon.

Une fois la ligne d'arrivée franchie, von Allmen avait cependant déjà l'esprit tourné vers Bormio où le premier entraînement de la descente est prévu mercredi, avant la descente de samedi. «C'est cool d'avoir pu confirmer la performance de l'an dernier et de signer le doublé», a réagi celui qui compte désormais cinq victoires en Coupe du monde. «Pour l'heure, je me réjouis d'avoir un peu de repos pour arriver à Bormio en pleine forme», a-t-il encore souligné dans la raquette d'arrivée.

Odermatt «prêt pour les Jeux»

Quatrième à sept centièmes du podium, Marco Odermatt a montré des signes de fatigue après sa semaine marathon. Le Nidwaldien, qui a enchaîné les courses de Kitzbühel (deux, plus deux entraînements de descente) et le géant de Schladming, s'est réjoui d'avoir deux jours de repos à la maison. «J'ai eu un mois de janvier très chargé. J'ai remarqué que je n'étais pas à 100% dimanche, mais je suis tout de même satisfait de ma course et prêt pour les Jeux.» a-t-il lancé.

Lars Rösti, 6e à 0''90, a signé pour sa part son meilleur résultat en Coupe du monde, lui qui avait terminé à la 8e place sur le Lauberhorn. Trois centièmes derrière son compatriote, le Zurichois Alessio Miggiano a conclu sa semaine de la meilleure des manières avec la 8e place, après s'être imposé jeudi en Coupe d'Europe à Verbier.

Début de course manqué pour Monney

Alexis Monney (10e) n'a en revanche pas caché sa déception en zone mixte. Le Fribourgeois a réalisé une bonne deuxième partie de course, sans pouvoir rattraper le retard accumulé. «Je perds tellement de temps en haut, et je n'ai pas d'explications. C'est dommage, mais j'ai été au contact des meilleurs sur le bas», a-t-il analysé à chaud.

Quatre autres Suisses, Livio Hiltbrand (13e à 1''44), Justin Murisier et Niels Hintermann (16es à 1''54), ainsi que Stefan Rogentin (25e à 1''90), ont terminé dans les points. Neuf Helvètes se sont ainsi classés dans le top 30.

Alors qu'il ne restera plus que dix courses à disputer après les Jeux olympiques, Marco Odermatt est par ailleurs pratiquement assuré de remporter pour la cinquième fois d'affilée le classement général. Le Nidwaldien compte 587 points d'avance sur son poursuivant brésilien Lucas Pinheiro Braathen, qui ne dispute que les disciplines techniques.

