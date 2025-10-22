La Coupe du monde de ski alpin reprend ses droits ce week-end avec les géants de Sölden, comme de coutume. Voici huit réponses aux huit questions brûlantes avant le retour des stars du Cirque blanc.

Keystone-SDA ATS

Où est-ce que ça commence?

Comme le veut la tradition, les premières courses de la saison ont lieu sur le glacier de Rettenbach au-dessus de Sölden, avec un géant pour les femmes (samedi) et pour les hommes (dimanche). Trente-six autres courses de Coupe du monde sont au programme des skieuses du circuit, contre 37 pour les messieurs. L'hiver sera bien évidemment marqué par les Jeux olympiques de Milan-Cortina en février.

Les Suissesses vont-elles briller à Sölden?

Oui, si l'on se réfère aux résultats du passé, en omettant ceux de 2024. Lara Gut-Behrami, qui skiera pour la dernière fois sur la neige de Sölden, a déjà gagné trois fois le prologue de la saison (la dernière en 2023) et a terminé une fois deuxième. Mais l'année dernière, la Tessinoise avait renoncé au dernier moment à prendre le départ, et c'est Camille Rast qui avait terminé meilleure Suissesse avec sa 12e place.

Quid d'Odermatt, Meillard et Tumler?

Avant d'être éliminé contre toute attente lors de la première manche il y a un an, Marco Odermatt était monté trois fois de suite sur le podium à Sölden, et deux fois sur la plus haute marche. Avec les médaillés mondiaux Loïc Meillard et Thomas Tumler, la Suisse peut compter sur deux autres géantistes de grand talent. Le skieur d'Hérémence ne s'est toutefois jamais classé mieux que 5e en début de saison (2020) et le meilleur résultat de Tumler à Sölden est une 14e place obtenue l'année dernière.

Et les autres favoris?

Chez les femmes – à Sölden comme sur l'ensemble de la saison – la femme à battre se nomme Mikaela Shiffrin. L'Américaine a gagné cinq fois le gros globe de cristal et compte 101 victoires en Coupe du monde. A Sölden, elle est déjà montée six fois sur le podium, pour deux succès. Shiffrin ne disputera pas de descentes et seulement quelques super-G cette saison, de quoi pimenter un peu la lutte pour le classement général.

Chez les messieurs, Marco Odermatt, quadruple vainqueur du général, devra surtout se méfier des Norvégiens. L'année dernière, les Vikings avaient signé le triplé à Sölden, Alexander Steen Olsen (absent ce week-end) s'imposant devant Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath.

Qui sont les grands absents?

Il faut faire la distinction entre les blessés (de longue durée) et les retraités. On ne sait pas quand Federica Brignone, Petra Vlhova et Nina Ortlieb reviendront en Coupe du monde après leurs graves blessures respectives. Il en va de même pour le Grison Gino Caviezel et Cameron Alexander. Aleksander Kilde prévoit de faire son retour en décembre, Marcel Hirscher probablement avant. Cyprien Sarrazin, quant à lui, manquera certainement tout l'hiver.

Et les jeunes retraités?

Il faut citer, entre autres, l'Autrichienne Stephanie Venier, le Français Mathieu Faivre et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag. Tous trois ont remporté au moins une médaille d'or aux Championnats du monde. Du côté suisse, l'ancien champion du monde junior Reto Schmidiger, Urs Kryenbühl, Yannick Chabloz, Cédric Noger, Noel von Grünigen, Elena Stoffel et Noémie Kolly ne sont plus de la partie.

La suite après Sölden?

Les hommes et les femmes disputeront un slalom à Levi (15 et 16 novembre) et à Gurgl (22 et 23 novembre), avant de traverser l'Atlantique pour se rendre en Amérique du Nord, d'abord tous ensemble à Copper Mountain aux Etats-Unis, puis à Beaver Creek pour les hommes et à Mont-Tremblant, au Canada, pour les femmes.

Odermatt a surtout coché la date du 24 janvier 2026. Ce jour-là aura lieu la descente de Kitzbühel, l'une des rares classiques échappant encore au Nidwaldien. La saison de ski alpin connaîtra son épilogue du 21 au 25 mars avec les finales de la Coupe du monde en Norvège, à Kvitfjell (vitesse) et Hafjell (disciplines techniques).

Quelles courses auront lieu en Suisse?

Tout d'abord à Saint-Moritz, où trois courses de vitesse féminines sont prévues du 12 au 14 décembre. Suivront début 2026 les classiques masculines d'Adelboden (10 et 11 janvier) et de Wengen (16 et 18 janvier). Avant les Jeux olympiques, le Cirque blanc fera halte dans la station qui accueillera les prochains Championnats du monde en 2027: Crans-Montana. Les femmes y disputeront une descente et un super-G (30 et 31 janvier), les hommes une descente (1er février).