Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami peuvent permettre au ski suisse de fêter un triomphe suisse lors des finales de Coupe du monde à Saalbach. Tous deux ont quatre globes en point de mire.

La situation au classement général

Chez les dames, la victoire finale reviendra à Lara Gut-Behrami ou Federica Brignone. Mikaela Shiffrin aurait théoriquement eu son mot à dire, mais elle renonce aux épreuves de vitesse après sa chute de Cortina. Gut-Behrami (1654 points) possède un net avantage de 282 unités sur l'Italienne (1352). Elle pourrait ainsi s'assurer le gros globe dès le géant dominical. Ce serait son deuxième sacre, huit ans après le premier.

Tout est déjà dit chez les hommes. Marco Odermatt a remporté le général pour la troisième fois consécutive.

Les précédents doublés suisses

Il n'est pas courant que la Suisse gagne le gros globe la même année chez les dames et les messieurs. C'est arrivé à trois reprises, en 1984, 1987 et 1988. Lors de la dernière, voici 36 ans, Michaela Figini et Pirmin Zurbriggen avaient été couronnés.

La saison précédente avait été encore plus historique, avec les succès finaux de Maria Walliser et Pirmin Zurbriggen. Mais en plus, les Suisses avaient gagné le classement par équipes tant du côté féminin que du masculin. Cet hiver, les Suisses ne peuvent plus être rejoints alors que les Suissesses comptent 59 points de plus que les Autrichiennes.

Décisions déjà connues

Chez les dames, seul le globe du slalom est déjà décerné. Il revient à la superstar américaine Mikaela Shiffrin.

Du côté des messieurs, les décisions sont tombées dans les disciplines techniques. L'Autrichien Manuel Feller est le lauréat en slalom, alors que Marco Odermatt s'est logiquement emparé du globe du géant avec neuf succès en autant de courses.

Décisions à venir chez les messieurs Descente: Odermatt 552. Cyprien Sarrazin (FRA) 510

Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin se sont livré un superbe duel durant l'hiver. Le Nidwaldien décrochera le classement de la spécialité pour la première fois avec un 3e rang.

Super-G: Odermatt 450, Vincent Kriechmayr (AUT) 369

Odermatt a besoin d'une 13e place pour remporter le globe pour la deuxième fois. Montre plus

Qui a gagné quatre globes en dernier sur une même saison ?

Chez les messieurs, il faut remonter à 2001. L'Autrichien Hermann Maier avait remporté, comme déjà en 2000, le général, la descente, le super-G et le géant.

L'exploit est plus proche côté féminin. Mikaela Shiffrin l'avait réalisé en 2019 en s'adjugeant le général, le super-G, le géant et le slalom.

Décisions à venir chez les dames Descente : Gut-Behrami 369 points, Stephanie Venier (AUT) 301, Cornelia Hütter (AUT) 297

La Tessinoise obtiendrait son premier globe de descente avec au minimum une 7e place. En cas de 8e rang conjugué avec une victoire de Venier, les deux skieuses seraient à égalité de points. L'Autrichienne l'emporterait au nombre de succès.

Super-G: Gut-Behrami 540, Hütter 471, Brignone 466

Lara Gut-Behrami peut s'adjuger le globe de la spécialité pour la cinquième fois (après 2014, 2016, 2021 et 2023) en finissant au pire au 8e rang.

Géant: Gut-Behrami 745, Brignone 650

Comme seules les 15 premières marquent des points lors de la finale, un 15e rang suffit à la Suissesse. Ce serait là aussi son premier globe dans cette discipline. Montre plus

Quel est le programme à Saalbach ?

Le week-end des 16/17 mars est réservé aux épreuves techniques, avec les dernières courses en géant et slalom. Le suivant, il y aura les deux derniers super-G le vendredi 22, la descente dames le samedi et la descente messieurs le dimanche pour mettre un terme à la saison.

ATS