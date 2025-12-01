  1. Clients Privés
Copper Mountain Les sentiments mitigés de Wendy Holdener

ATS

1.12.2025 - 14:42

Wendy Holdener quitte les Montagnes Rocheuses pour le Canada avec des sentiments mitigés. La Schwytzoise a convaincu lors de la première manche du slalom de Copper Mountain, mais doit encore patienter avant de fêter son premier podium de l'hiver.

Wendy Holdener était déçue après sa 4e place dimanche à Copper Mountain.
Wendy Holdener était déçue après sa 4e place dimanche à Copper Mountain.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA

01.12.2025, 14:42

01.12.2025, 14:43

Dimanche, la vice-championne du monde 2025 de la discipline est la seule à avoir rivalisé avec Mikaela Shiffrin sur le premier tracé, qu'elle a bouclé avec le 2e temps. Mais, malgré un matelas d'une seconde sur la leader provisoire Lena Dürr au moment d'entamer la seconde manche, elle a échoué à la 4e place finale.

Slalom de Copper Mountain. Wendy Holdener, seule à rivaliser avec Mikaela Shiffrin en première manche

Slalom de Copper MountainWendy Holdener, seule à rivaliser avec Mikaela Shiffrin en première manche

«Je suis très contente de ma course», avait déclaré Wendy Holdener après la première manche. «Je suis un peu énervée et triste», a-t-elle estimé après la seconde. Elle voulait la victoire, mais n'a pas réussi à se libérer pour produire son meilleur ski. «J'en voulais peut-être trop sur le haut», a-t-elle souligné.

Slalom de Copper Mountain. Mikaela Shiffrin intouchable, Wendy Holdener «agacée et triste»

Slalom de Copper MountainMikaela Shiffrin intouchable, Wendy Holdener «agacée et triste»

Le début de saison de Wendy Holdener n'a rien d'inquiétant. Ses 4es places obtenues à Gurgl et Copper Mountain démontrent qu'elle a encore son mot à dire en slalom pour sa 16e saison en Coupe du monde. Si l'on ajoute à cela la 8e place à Levi, on obtient une nouvelle preuve de sa constance à un niveau élevé.

Ce serait d'ailleurs une surprise si Wendy Holdener ne parvenait pas à monter sur un podium de Coupe du monde lors de cet hiver olympique 2025/26, comme elle l'a d'ailleurs toujours fait depuis l'exercice 2013/14. Mais elle devra vraiment sortir le grand jeu pour aller chercher un troisième succès dans sa discipline fétiche.

Mikaela Shiffrin, qui se concentre sur les disciplines techniques depuis sa chute à Killington il y a un an, évolue à nouveau sur une autre planète. L'Américaine a gagné les trois premiers slaloms de la saison. Et avec l'Albanaise de 19 ans Lara Colturi, 2e tant à Levi qu'à Gurgl, un nouveau no 2 se profile en l'absence de Petra Vlhova.

Derrière, les écarts sont infimes: 10e dimanche, la Valaisanne Camille Rast n'était ainsi qu'à 44 centièmes de Wendy Holdener. «Une place dans le top 10 c'est déjà bien, car tout est serré sauf avec Shiffrin», a estimé la championne du monde en titre, sans se laisser déstabiliser. «Je sais que je peux m'améliorer.»

