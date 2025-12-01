Wendy Holdener quitte les Montagnes Rocheuses pour le Canada avec des sentiments mitigés. La Schwytzoise a convaincu lors de la première manche du slalom de Copper Mountain, mais doit encore patienter avant de fêter son premier podium de l'hiver.
Dimanche, la vice-championne du monde 2025 de la discipline est la seule à avoir rivalisé avec Mikaela Shiffrin sur le premier tracé, qu'elle a bouclé avec le 2e temps. Mais, malgré un matelas d'une seconde sur la leader provisoire Lena Dürr au moment d'entamer la seconde manche, elle a échoué à la 4e place finale.
«Je suis très contente de ma course», avait déclaré Wendy Holdener après la première manche. «Je suis un peu énervée et triste», a-t-elle estimé après la seconde. Elle voulait la victoire, mais n'a pas réussi à se libérer pour produire son meilleur ski. «J'en voulais peut-être trop sur le haut», a-t-elle souligné.
Le début de saison de Wendy Holdener n'a rien d'inquiétant. Ses 4es places obtenues à Gurgl et Copper Mountain démontrent qu'elle a encore son mot à dire en slalom pour sa 16e saison en Coupe du monde. Si l'on ajoute à cela la 8e place à Levi, on obtient une nouvelle preuve de sa constance à un niveau élevé.
Ce serait d'ailleurs une surprise si Wendy Holdener ne parvenait pas à monter sur un podium de Coupe du monde lors de cet hiver olympique 2025/26, comme elle l'a d'ailleurs toujours fait depuis l'exercice 2013/14. Mais elle devra vraiment sortir le grand jeu pour aller chercher un troisième succès dans sa discipline fétiche.
Mikaela Shiffrin, qui se concentre sur les disciplines techniques depuis sa chute à Killington il y a un an, évolue à nouveau sur une autre planète. L'Américaine a gagné les trois premiers slaloms de la saison. Et avec l'Albanaise de 19 ans Lara Colturi, 2e tant à Levi qu'à Gurgl, un nouveau no 2 se profile en l'absence de Petra Vlhova.
Derrière, les écarts sont infimes: 10e dimanche, la Valaisanne Camille Rast n'était ainsi qu'à 44 centièmes de Wendy Holdener. «Une place dans le top 10 c'est déjà bien, car tout est serré sauf avec Shiffrin», a estimé la championne du monde en titre, sans se laisser déstabiliser. «Je sais que je peux m'améliorer.»