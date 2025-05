La fédération norvégienne a conclu un accord avec trois responsables de saut à skis pour mettre fin à leur contrat. Cette mesure arrive après le scandale de combinaisons non-conformes.

Magnus Brevig (à gauche) a trouvé un accord avec sa fédération pour mettre fin à son contrat. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'entraîneur Magnus Brevig, son adjoint Thomas Lobben et un membre du staff Adrian Livelten sont soupçonnés d'avoir modifié, en violation du règlement, les combinaisons des athlètes norvégiens pour améliorer leurs performances dans l'air. Magnus Brevig et le couturier Adrian Livelten avaient été clandestinement filmés début mars dans une pièce où les combinaisons étaient décousues et manipulées.

L'épisode a entraîné l'ouverture d'une enquête, toujours en cours, par la fédération internationale (FIS), qui a disqualifié et temporairement suspendu les athlètes norvégiens Marius Lindvik et Johann Andre Forfang. Trois autres athlètes avaient aussi été provisoirement suspendus, dont Robert Johansson. Âgé de 35 ans, l'ancien champion olympique par équipes et ex-détenteur du record du monde de vol à skis a annoncé cette semaine qu'il raccrochait.

«Nous prenons cette affaire au sérieux»

Le 10 mars, la fédération norvégienne avait dit estimer que «l'équipement a été délibérément manipulé en violation des règlements de la FIS afin d'obtenir un avantage lors de la compétition» et avait suspendu Brevig et Livelten. «Nous avons toujours dit clairement que nous prenons cette affaire au sérieux», a déclaré son secrétaire général, Ola Keul, dans un communiqué jeudi.

«Après un processus minutieux, nous sommes donc parvenus à un accord mettant fin à leur relation de travail», a-t-il ajouté. Selon son avocate, «Brevig est, compte tenu des circonstances, satisfait qu'un accord ait été trouvé concernant sa situation contractuelle, permettant ainsi aux athlètes de se concentrer pleinement sur leur préparation en vue de la saison olympique».