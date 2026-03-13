Triple bonheur pour Marco Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»

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Descente de Courchevel Triple bonheur pour Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»

Clara Francey

13.3.2026

Même sans victoire, Marco Odermatt a fait coup double à Courchevel! 3e de la descente vendredi, le Nidwaldien s'est assuré une 5e victoire d'affilée au classement général ainsi qu'un 3e globe de rang en descente.

Un nouveau podium pour Marco Odermatt en descente

Un nouveau podium pour Marco Odermatt en descente

Troisième à Courchevel, Marco Odermatt s'est assuré vendredi son cinquième gros globe et celui de la descente.

13.03.2026

Keystone-ATS

13.03.2026, 12:15

13.03.2026, 15:56

Avec ce 14e podium de la saison, Odermatt compte désormais 632 points d'avance sur son poursuivant brésilien Lucas Pinheiro Braathen alors qu'il ne reste que six épreuves au programme. Il ne peut également plus être rejoint au classement de la spécialité par son dauphin bernois Franjo von Allmen, qui a connu l'élimination après avoir manqué une porte.

Sur un nuage

«Je n'aurais jamais pu m'imaginer cela enfant», a déclaré au micro de SRF à l'issue de la course celui qui compte désormais 102 podiums en Coupe du monde. «Tellement de choses se sont alignées année après année pour rendre ce rêve possible», s'est-il réjoui sur les lieux de son titre de champion du monde de descente en 2023.

Descente de Courchevel. Il chute et traverse trois filets de sécurité : énorme frayeur pour un Français !

Descente de CourchevelIl chute et traverse trois filets de sécurité : énorme frayeur pour un Français !

Avec déjà neuf succès cette saison, le Nidwaldien n'a pas caché ses préférences au moment de désigner le moment fort de sa saison: «Devenir détenteur du record de victoires à Adelboden et Wengen - les courses que j'ai admiré enfant (réd: respectivement 5 succès en géant et quatre en descente), c'est vraiment beau.» Interrogé sur sa contre-performance à Kitzbühel où il avait échoué à s'imposer sur la Streif, «Odi» a botté en touche: «Les émotions négatives que j'ai ressenties à Kitzbühel ont rendu cette saison spéciale.»

Malgré un bon dernier secteur, le skieur d'Hergiswil a perdu trop de temps dans la partie intermédiaire pour venir inquiéter ses rivaux du jour. Déjà vainqueur en 2022 sur cette piste, l'Autrichien Vincent Kriechmayr s'est offert sa première victoire en descente depuis mars 2023 en 1'47''26, soufflant la victoire pour 0''09 à l'Italien Giovanni Franzoni, qui dévalait L'Eclipse pour la première fois.

Rogentin et Murisier dans le top 10, Boisset superbe 13e

Le Grison Stefan Rogentin, 3e de la dernière descente à Garmisch, a terminé au pied du podium à 15 centièmes d'Odermatt. Parti avec le dossard 1, le Valaisan Justin Murisier, a égalé sa meilleure performance de la saison en terminant à la 10e place à 1''18.

Avec son dossard 36, le Valaisan de 27 ans Arnaud Boisset s'est classé 13e (+ 1''51), sa meilleure performance de la saison, et son coéquipier Alessio Miggiano 16e (+1''63). Tous les autres Suisses ont fini au-delà du top 30.

Le Fribourgeois Alexis Monney a chuté sans gravité, alors qu'il était au contact de Franzoni sur le début du parcours. Niels Hintermann ne s'est pas présenté au départ, et a annoncé sa retraite sportive dans la foulée au micro de SRF. Le Français Adrien Théaux, 41 ans et trois victoires en Coupe du monde au compteur, a lui aussi tiré sa révérence après avoir refermé le portillon de départ.

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