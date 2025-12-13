  1. Clients Privés
Géant de Val d'Isère Hors podium, «Odi», Tumler et Meillard restent à l’affût

ATS

13.12.2025 - 10:27

Les Suisses Marco Odermatt (4e), Loïc Meillard (5e) et Thomas Tumler (7e) ont terminé dans le top 7 de la première manche du géant de Val d'Isère. L'Autrichien Stefan Brennsteiner a dominé les débats.

Marco Odermatt en pleine action lors du géant de Val d'Isère
Marco Odermatt en pleine action lors du géant de Val d'Isère
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.12.2025, 10:27

13.12.2025, 11:00

Parti avec le dossard 3, Odermatt a eu de la peine à se mettre dans le rythme. Malgré une 2e partie de course concluante, le skieur d'Hergiswil a été trop imprécis sur le haut du parcours pour espérer mieux, concédant 0''46 au leader Brennsteiner.

Val d'Isère. Odermatt en état de grâce : «Je skie super bien en ce moment»

Val d'IsèreOdermatt en état de grâce : «Je skie super bien en ce moment»

Le Nidwaldien n'a désormais plus droit à l'erreur en 2e manche (13h00) sur la Face de Bellevarde s'il entend rejoindre Alberto Tomba et ses 50 succès. L'homme aux 28 victoires en géant est condamné à réaliser une performance inédite cette saison, à savoir gagner sans déjà mener au terme de la 1re manche, comme cela avait été le cas lors de ses succès à Sölden et Beaver Creek.

Brennsteiner véritable rival d'«Odi»

L'Autrichien Stefan Brennsteiner, qui comme Odermatt comptait 200 points en géant cette saison avant cette course, a réalisé une manche pleine pour obtenir le meilleur chrono en 1'01''15, devant les deux Norvégiens Henrik Kristoffersen (à 0''28) et Timon Haugan (à 0''33).

Géant de Copper Mountain. Les Suisses font la grimace face à un récital autrichien

Géant de Copper MountainLes Suisses font la grimace face à un récital autrichien

Juste derrière Odermatt, Loïc Meillard s'est classé à une bonne 5e place (à 0''57), son meilleur résultat en 1re manche dans la discipline cette saison. Son compatriote Thomas Tumler a également conservé ses chances de podium, lui qui a obtenu le 7e rang (à 0''77).

Val d'Isère. Odermatt façonne sa légende : déjà une 50e victoire ?

Val d'IsèreOdermatt façonne sa légende : déjà une 50e victoire ?

Enfin, le Valaisan Luca Aerni s'est hissé au 13e rang, à 1''36 du meilleur temps. Les autres Suisses en lice ont tous échoué au-delà de la 30e place.

