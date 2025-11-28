  1. Clients Privés
Géant de Copper Mountain Marco Odermatt part à la faute ! «Cela ne m'arrive jamais...»

ATS

28.11.2025 - 18:58

Thomas Tumler est 3e à l'issue de la première manche du géant de Copper Mountain. Marco Odermatt a lui connu l'élimination.

Copper Mountain : Marco Odermatt part à la faute en géant

Copper Mountain : Marco Odermatt part à la faute en géant

28.11.2025

Keystone-SDA

28.11.2025, 18:58

28.11.2025, 20:03

Thomas Tumler apprécie la neige américaine. Il compte en effet un succès à Beaver Creek, une 3e place au même endroit et deux 4es places à Palisades Tahoe et à Aspen. Le skieur grison est en lice pour décrocher un cinquième podium dans sa discipline de prédilection. Le vice-champion du monde accuse 0''48 de retard sur Stefan Brennsteiner. Entre les deux hommes, on retrouve le Slovène Zan Kranjec.

Bon sur le haut, mais moins en contrôle sur le bas, Loïc Meillard est 7e à 0''97. Et Marco Odermatt ? Eh bien il n'y aura pas de 3 sur 3 pour le Nidwaldien après ses succès à Sölden et hier en Super-G. Le meilleur skieur du monde a chuté sur un intérieur en se montrant très agressif et alors qu'il comptait 0''37 d'avance sur la concurrence.

Copper Mountain. Marco Odermatt s’impose et empêche un triomphe de l’Autriche !

Copper MountainMarco Odermatt s’impose et empêche un triomphe de l’Autriche !

«Une faute classique sur le ski intérieur, typique sur ce type de neige, a déclaré Odermatt au micro de SRF. C'est dommage, cela ne m'arrive jamais à l'entraînement.» Le Nidwaldien peut se consoler en se disant qu'il aura davantage de temps de récupération avant les épreuves de Beaver Creek.

Un 3e Suisse a réussi à se qualifier. Il s'agit de Luca Aerni, 22e à 2''17. Fadri Janutin (33e), Sandro Zurbrügg (44e) et Livio Simonet (45e), n'ont pas pu se hisser en seconde manche.

