Manuel Traninger a privé la Suisse d’un nouveau triplé à Verbier en remportant mardi le deuxième super-G de Coupe d’Europe disputé dans la station du Val de Bagnes. L’Autrichien s’est imposé devant le Zougois Lenz Haechler (+0’’70), vainqueur la veille, le Bernois Livio Hiltbrand (+1’’25) et le Grison Thomas Zippert (+1’’41).

Lenz Haechler a tout de même décroché mardi à Verbier son 4e podium de l’hiver en Coupe d’Europe. IMAGO/Imagn Images

Rédaction blue Sport Clara Francey

Trois autres Suisses ont terminé dans le top 15 de ce super-G, qui remplaçait l’une des deux épreuves annulées quelques semaines plus tôt à Wengen : le Vaudois Gaël Zulauf (6e), deuxième lundi, le Zurichois Alessio Miggiano (11e) et le Bernois Delio Kunz (12e).