Un cadeau d'anniversaire en or - Vreni Schneider célèbre ses 60 ans

Vreni Schneider célèbre aujourd'hui son 60e anniversaire. Icône sportive des années 80 et 90, elle a marqué des générations grâce à ses performances exceptionnelles. Le photographe Eddy Risch, qui a suivi de près sa carrière, partage quelques anecdotes et annonce un cadeau plus que mérité pour cette grande championne.

Le photographe Eddy Risch a accompagné Vreni Schneider tout au long de sa carrière comme ici lors d'un camp d'entraînement en Espagne en 1989. Foto & Copyright: Eddy Risch.

Michael Wegmann Barman Nicolas

Le 19 décembre 1984, elle faisait les premières pages de la presse nationale: «Vreni d'Elm bat toutes les stars». À seulement 20 ans, Schneider remportait sa première victoire en Coupe du monde. Ce n'était que le début d'une carrière légendaire.

Surnommée «Gold Vreni», elle a cumulé trois titres olympiques, trois championnats du monde et trois globes de cristal en Coupe du monde. Avec 55 victoires au total, elle demeure une figure incontournable du ski suisse.

Pourtant, malgré ces succès, elle est toujours restée «Vreni d'Elm», la fille modeste d’un cordonnier. «Le mot "star" ne lui convient pas du tout», confie Eddy Risch à blueNews. «Elle était trop terre à terre, trop honnête et modeste. Elle est restée fidèle à ses origines.»

Vreni Schneider devant sa maison à Elm (GL), photo non datée. KEYSTONE

Une simplicité exemplaire

Eddy Risch, photographe emblématique pour le BLICK et la Schweizer Illustrierte, connaît bien cette personnalité attachante. «Vreni était une superstar du ski, mais toujours accessible. Que ce soit après une victoire ou une défaite, elle s’assurait que je ne manquais de rien», se souvient-il.

Risch a suivi la skieuse dans divers contextes, des camps d'entraînement en Turquie et en Espagne aux actions humanitaires au Sénégal avec «World Vision». «Elle avait cette habitude de toujours venir me voir et de demander : Eddy, ça va ou tu as encore besoin de quelque chose ?› Elle était exceptionnelle.»

«Ce n’est pas moi, je ne me sens pas à l’aise»

Toutefois, même la bienveillante Vreni a parfois dit «non». En 1994, elle a refusé de poser pour un calendrier sportif jugé provocant. «Elle m’a simplement dit : "Ce n’est pas moi, je ne me sens pas à l’aise". Elle était intelligente et savait rester fidèle à ses valeurs», raconte Risch. Une anecdote qui illustre parfaitement son authenticité.

Un musée en préparation pour ses 60 ans

Le village d'Elm, fier de sa championne, prévoit de lui rendre hommage en ouvrant un musée dédié à ses exploits. Eddy Risch, qui y contribuera avec ses photographies, s’enthousiasme : «Ce sera magnifique. Vreni a conservé de nombreux souvenirs de sa carrière.»

Alors qu’elle continue de profiter des pistes d’Elm, Vreni Schneider célèbre son 60e anniversaire avec le même enthousiasme et la même simplicité qui ont marqué sa vie. «Joyeux anniversaire, chère Vreni», conclut Eddy Risch. «Ce fut une période de rêve avec toi.»

Et pour tous les fans de ski suisses, «Gold Vreni» restera à jamais une source d’inspiration. Un musée en son honneur semble plus que mérité.