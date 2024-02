World Cup victory number seven for ANDREAS WELLINGER! 🏆🇩🇪👏



What a day! 🤯 Great performance despite the difficult conditions 🌧️💨



Congrats to the entire podium:

🥇Andreas #Wellinger 🇩🇪

🥈Ryo #Kobayashi 🇯🇵

🥉Gregor #Deschwanden🇨🇭



Next stop: 🛫 Lake Placid 🇺🇸



📸: IMGAO/Eibner pic.twitter.com/rMOTq7okjw