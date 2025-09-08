Scandale dans le ski suisse : un coach juniors dans de sales draps

Scandale dans le ski alpin suisse. Un entraîneur juniors, actif au sein d’une association régionale, est accusé d’avoir humilié et harcelé sexuellement de jeunes athlètes féminines pendant plusieurs années. Le Tribunal du sport suisse vient de rendre son verdict.

L'entraîneur a menacé et humilié les athlètes féminines pendant des années (image d’illustration). KEYSTONE

Rédaction blue Sport Sven Ziegler

Neuf jeunes femmes rêvaient autrefois de faire carrière sur les pistes de ski du monde entier, comme Lara Gut-Behrami ou Michelle Gisin. Mais pour elles, leurs années de formation au sein d’une fédération régionale se sont transformées en cauchemar. Comme le révèle la «Luzerner Zeitung», leur entraîneur en chef, un ancien descendeur sud-tyrolien, s’est rendu coupable pendant des années de menaces, humiliations et atteintes sexuelles.

L'homme, aujourd'hui âgé de 52 ans, aurait frappé des athlètes, les aurait insultées et les aurait observées sous la douche lors de camps d'entraînement. «Maintenant, vous devez écarter les jambes, , sinon vous ne le ferez jamais», aurait-il dit un jour. L’intéressé conteste ces accusations, tout en admettant avoir parlé des «fesses». Plusieurs victimes rapportent également des attouchements sur les hanches et les cuisses, soi-disant dans le cadre de l’échauffement.

Les rapports de force étaient clairs : un entraîneur adulte, protégé par la fédération régionale, face à des sportives mineures. Une athlète parle d’un «climat de peur». De nombreuses filles n'osaient pas se défendre, craignant de compromettre leur carrière.

L'entraîneur a été suspendu cinq ans

Swiss Sport Integrity (SSI) n'est intervenu qu'en 2023, après le dépôt d'une plainte par une athlète. Mais malgré des mesures préventives, l'entraîneur est resté temporairement en poste. Ce n'est qu'après d'autres plaintes que la situation a évolué. Huit jeunes femmes ont fini par témoigner, en larmes, beaucoup rapportant des crises de panique et des cauchemars.

Selon le rapport de «CH-Media», le Tribunal du sport suisse a jugé les témoignages des victimes «hautement crédibles», tandis qu’il a estimé que l'entraîneur avait fait preuve d’une « grave méprise » sur la nature de ses actes. La sanction : cinq ans d'interdiction de travailler avec la relève, plus 25 heures de coaching obligatoire sur la violence psychique et sexuelle. En outre, l’Italien devra payer 3’000 francs suisses de frais de procédure.

L'homme condamné vit désormais à nouveau dans le Tyrol du Sud, où il travaille comme artisan. Cependant, selon le journal, la page est loin d'être tournée pour les athlètes concernées. Beaucoup ont quitté le sport de haut niveau, certaines souffrent encore aujourd'hui de troubles alimentaires, d'anxiété ou de dépression.

Swiss-Ski : «Ce qui est arrivé est inexcusable» Interrogé par « 20 Minuten », Swiss-Ski a déclaré : «Swiss-Ski salue les actions cohérentes de Swiss Sport Integrity et la décision du Tribunal suisse du sport. L'intégrité psychologique et sexuelle doit être protégée par tous les moyens, même dans le sport. Ce qui est arrivé aux athlètes concernés est inexcusable.»

«Étant donné que l'entraîneur en question n'a jamais travaillé pour Swiss-Ski, Swiss-Ski a été informé de l'enquête préliminaire et des procédures de Swiss Sport Integrity, mais n'y a jamais été directement impliqué.» Montre plus

