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Scandale en ski alpin Un ex-skieur aurait détourné 30 millions d’euros de sa fédération !

Nicolas Larchevêque

7.4.2026

Vedran Pavlek, ancien directeur de l'équipe nationale du ski alpin croate, est au cœur d’un vaste scandale lié à une affaire de corruption au sein de la fédération du pays des Balkans.

Vedran Pavlek (ici en 2018 à Zagreb) est au coeur d’une sombre affaire de corruption.
Vedran Pavlek (ici en 2018 à Zagreb) est au coeur d’une sombre affaire de corruption.
imago/Eibner Europa

Rédaction blue Sport

07.04.2026, 13:51

07.04.2026, 15:42

Le Cirque blanc est secoué depuis plusieurs semaines par une vaste affaire de corruption au sein de la fédération croate de ski alpin (HSS). Comme l’ont rapporté plusieurs médias, l’Agence croate de lutte contre la corruption et le crime organisé (USKOK) a ouvert en mars dernier une enquête à l’encontre de Vedran Pavlek.

Cet ancien skieur de 52 ans est accusé d’être au cœur d’un réseau criminel qui aurait détourné pas moins de 30 millions d’euros de la HSS au cours des dix dernières années. Selon la presse, dont les médias croates «24sata» et «Jutarnji list», de fausses factures ont été émises pendant des années envers des sociétés fictives basées dans plusieurs pays d’Europe, dont la Suisse, et qui servaient à blanchir l’argent.

Pas en cavale, mais en vacances ?

Pavlek, qui occupait le poste de directeur de l'équipe nationale depuis la fin des années 90, a démissionné dans la foulée de ces révélations. Après les Jeux olympiques de Milan-Cortina, il aurait fui vers Dubaï avant de transiter par la Russie et d’être finalement localisé à Istanbul.

Suite à l’émission d’un mandat d’arrêt international par Interpol, l’ex-dirigeant serait dans l’attente d’une extradition vers son pays depuis la Turquie d’après «Jutarnji list». Pour son avocat, Pavlek n’est pas en cavale mais simplement en vacances. Cinq autres personnes liées à la fédération croate de ski seraient aussi suspectées et auraient été arrêtées.

Vedran Pavlek, qui conteste ces allégations, a représenté à trois reprises la Croatie aux Jeux olympiques (1992, 1994 et 1998). Après sa retraite sportive, il est devenu l’un des hommes les plus influents du ski alpin dans son pays et a grandement contribué à l’éclosion de stars comme Ivica ou Janica Kostelić. Il était également le directeur des courses à Zagreb, retirées du calendrier de la Coupe du monde en 2023.

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