La Suisse a terminé en tête du tableau des médailles des championnats du monde de freestyle en Engadine. Sur le plan financier, les organisateurs voient le déficit de deux millions de francs comme un investissement pour le futur.

Grâce à Fanny Smith et Ryan Regez, le skicross suisse a brillé en Engadine. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cinq médailles d'or, une d'argent et trois de bronze: la moisson helvétique a été belle à domicile. En skicross, Ryan Regez et Fanny Smith (sacrés en individuel et par équipes) ont décroché trois breloques en or, la freestyleuse Mathilde Gremaud a elle conservé son titre en slopestyle, tout comme Noé Roth en Aerials. En 2023 à Bakuriani (Géorgie), les athlètes helvétiques avaient obtenu une médaille de plus (10), mais seulement trois du plus beau métal.

La Suisse est donc bien un grand pays de ski freestyle, mais plus vraiment une nation dominante en snowboard. Alors que Julie Zogg et Dario Caviezel avaient remporté quatre médailles il y a deux ans en snowboard alpin, ils ont cette fois terminé hors du podium. La seule breloque, inattendue, est venue du duo Sina Siegenthaler/Valerio Jud, médaillés de bronze en snowboardcross par équipes.

«En skicross, tout nous a réussi, en snowboard alpin, tout est allé contre nous», a appuyé Sacha Giger, le directeur des disciplines freestyle chez Swiss-Ski, à la SRF. Pour le reste, les attentes ont été satisfaites: «Nous sommes dans une bonne position en vue des Jeux olympiques de 2026», a poursuivi Sacha Giger.

Rajeunir l'Engadine

Du côté des organisateurs, ces Mondiaux sont considérés comme un investissement. Le budget s'est élevé à environ 20 millions de francs et une perte de deux millions est attendue. L'objectif principal de l'office du tourisme de l'Engadine était de donner à la région de Saint-Moritz un nouvel esprit, d'allier le côté «bling-bling» de la station huppée au style des jeunes adeptes du freestyle. «Il s'agit de rajeunir le public cible, de créer un mélange sain entre les habitués des lieux et des spectateurs plus jeunes», explique Jan Steiner, directeur du tourisme en Engadine.

L'évènement a également permis de remplir les lits d'hôtel et les restaurants dans un contexte printanier difficile. Les nouvelles infrastructures haut de gamme offrent aux athlètes suisses de nouvelles possibilités d'entraînement ainsi que l'opportunité de disputer de futures épreuves de Coupe du monde à domicile.

Moins de succès que le biathlon

Les organisateurs attendaient un déficit, mais celui-ci sera finalement plus élevé que prévu. La météo, qui a occasionné des changements de programme durant la première semaine, et un nombre d'athlètes supérieur à celui attendu en sont la cause.

Il convient toutefois de relever que le public ne s'est pas vraiment déplacé en masse en Engadine. Avec 15'000 billets d'une centaine de francs vendus, l'évènement a attiré beaucoup de moins de spectateurs que les Mondiaux de biathlon. En février, à Lenzerheide, quelque 80'000 billets avaient été écoulés.

«Nous nous y attendions. Notre objectif était clairement de produire des images télévisées et de les diffuser dans le monde entier», assure toutefois Jan Steiner.