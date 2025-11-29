  1. Clients Privés
FR

Copper Mountain Sans Lara Gut-Behrami, la Suisse mise sur Camille Rast en géant

ATS

29.11.2025 - 04:01

Après deux courses masculines, c'est au tour des dames d'en découdre samedi en Coupe du monde à Copper Mountain. Elles disputeront leur deuxième géant de la saison.

Camille Rast, qui reste sur un podium en slalom à Gurgl, sera l'atout no 1 pour la Suisse en géant à Copper Mountain.
Camille Rast, qui reste sur un podium en slalom à Gurgl, sera l'atout no 1 pour la Suisse en géant à Copper Mountain.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 04:01

29.11.2025, 07:44

Les Suissesses affichent des ambitions mesurées avant ce géant, dont la première manche est prévue à 18h et la deuxième à 21h. Troisième en ouverture de saison à Sölden, Lara Gut-Behrami a annoncé jeudi qu'elle ne skierait plus cet hiver à la suite de sa grave blessure au genou gauche subie à l'entraînement à Copper Mountain.

Après sa grave blessure. Lara Gut-Behrami sort du silence : «J'adore le ski, mais...»

Après sa grave blessureLara Gut-Behrami sort du silence : «J'adore le ski, mais...»

A Sölden, où l'Autrichienne Julia Scheib avait créé la surprise en s'imposant, la Tessinoise avait été la seule Suissesse à terminer dans le top 10. Mais Camille Rast, 15e sur le glacier autrichien, est montée en puissance depuis: la Valaisanne reste sur une 3e place dans le slalom de Gurgl. Elle espère confirmer.

Lara Gut-Behrami s'exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

L’avenir de Lara Gut-Behrami après sa blessure au genou reste incertain. La skieuse a déclaré vendredi devant les médias qu’elle ne souhaitait pas encore se concentrer sur son avenir sportif. Sa priorité actuelle est sa guérison.

28.11.2025

