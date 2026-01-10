  1. Clients Privés
Géant d’Adelboden Un Marco Odermatt taille patron en route vers un nouveau succès

Nicolas Larchevêque

10.1.2026

Marco Odermatt a signé sous la neige le meilleur temps de la première manche du géant d'Adelboden. Le Nidwaldien est donc idéalement placé pour décrocher sa cinquième victoire d'affilée dans la discipline sur l'exigeante piste du Chuenisbärgli.

Marco Odermatt a été le plus rapide lors de la première manche du géant d’Adelboden.
Marco Odermatt a été le plus rapide lors de la première manche du géant d’Adelboden.
KEYSTONE

Keystone-ATS

10.01.2026, 11:24

10.01.2026, 12:09

En quête d'un 51e succès en Coupe du monde, Marco Odermatt devance de 0''49 son premier poursuivant Lucas Pinheiro Braathen et de 0''53 Timon Haugan (3e) avant la deuxième manche prévue à 13h30. Une petite faute commise dans le mur final lui a coûté quelque deux dixièmes de seconde.

Interview. «Les skieurs devront peut-être faire grève» - Un ancien champion alerte !

Interview«Les skieurs devront peut-être faire grève» - Un ancien champion alerte !

Seuls quatre autres skieurs ont perdu moins d'une seconde sur le patron du ski alpin masculin, dont les étonnants Léo Anguenot (4e à 0''66, avec le dossard 18) et Joshua Sturm (5e à 0''87, avec le dossard 33). Marco Schwarz est 6e à 0''94, alors qu'Alex Vinatzer est 7e à 0''97.

Les autres Suisses en retrait

Les autres Suisses ont manqué le coche. Loïc Meillard, jamais dans le bon rythme, et Luca Aerni, auteur d'une faute sur le haut, pointent respectivement aux 10e et 11e rangs. Les deux hommes ont lâché respectivement 1''41 et 1''51. Thomas Tumler, seulement 24e, a quant à lui perdu 2''07.

A noter qu'une minute de silence a été observée à 10h21, soit neuf minutes avant le départ de cette première manche, en hommage aux victimes du terrible incendie de Crans-Montana qui a coûté la vie à 40 personnes.

Tragédie de Crans-Montana. Hommage et émotion à Adelboden avant le géant

Tragédie de Crans-MontanaHommage et émotion à Adelboden avant le géant

«Toujours une forte pression sur les Suisses à Adelboden»

«Toujours une forte pression sur les Suisses à Adelboden»

Marco Odermatt vise une 5e victoire de suite lors du géant d'Adelboden samedi. Le leader de la Coupe du monde évoque cette course oberlandaise très particulière, tout comme Luca Aerni et Loïc Meillard, tous deux outsiders sur la piste bernoise.

09.01.2026

