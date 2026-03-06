  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Val di Fassa Un nouveau long week-end de vitesse pour les dames

ATS

6.3.2026 - 04:00

Les dames ont droit à une deuxième (long) week-end de vitesse consécutif en Coupe du monde.

Un nouveau long week-end de vitesse pour les dames - Gallery
Un nouveau long week-end de vitesse pour les dames - Gallery. Emma Aicher peut priver Lindsey Vonn de globe en descente

Emma Aicher peut priver Lindsey Vonn de globe en descente

Photo: ATS

Un nouveau long week-end de vitesse pour les dames - Gallery. Corinne Suter espère confirmer son regain de forme

Corinne Suter espère confirmer son regain de forme

Photo: ATS

Un nouveau long week-end de vitesse pour les dames - Gallery
Un nouveau long week-end de vitesse pour les dames - Gallery. Emma Aicher peut priver Lindsey Vonn de globe en descente

Emma Aicher peut priver Lindsey Vonn de globe en descente

Photo: ATS

Un nouveau long week-end de vitesse pour les dames - Gallery. Corinne Suter espère confirmer son regain de forme

Corinne Suter espère confirmer son regain de forme

Photo: ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 04:00

06.03.2026, 07:11

Après avoir disputé deux super-G et une descente à Soldeu, elles sont en lice à Val di Fassa pour deux descentes et un super-G.

La descente de vendredi (11h30) remplace celle qui avait été annulée le 30 janvier à Crans-Montana après la chute de Lindsey Vonn, laquelle pointe toujours en tête de la Coupe du monde de la discipline. L'Américaine s'était ensuite gravement blessée au genou gauche lors de la descente olympique.

Lindsey Vonn peut toujours rêver de décrocher un 9e petit globe dans la discipline-reine. Elle compte en effet 94 points d'avance sur sa plus proche poursuivante, Emma Aicher (4e à Soldeu), alors qu'il ne restera plus que la descente des finales de Lillehammer au menu après ce week-end italien.

Côté suisse, Corinne Suter espère confirmer son net regain de forme. La Schwytzoise reste sur un succès en descente, à Soldeu, où elle avait ensuite terminé 3e et 4e en super-G. Malorie Blanc visera quant à elle le top 10, elle qui pointe au 20e rang de la Coupe du monde de descente et doit donc assurer son ticket pour la finale de Lillehammer (top 25).

Soldeu. Le second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium, Blanc «en colère»

SoldeuLe second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium, Blanc «en colère»

Les plus lus

Drame de Crans-Montana : le style de direction des Moretti fait encore jaser !
Des documents relancent des accusations contre Trump
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
1000 frs pour revenir sain et sauf: tout savoir sur le vol spécial de Swiss
Trop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce
«Il s'agit de terrorisme et de racket d'Etat» - L’Ukraine fustige la Hongrie